Мелания Тръмп пише на Путин: Върнете смеха на децата, време е

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп изпрати „писмо за мир" до руския президент Владимир Путин, призовавайки го, че „е време" да се защитят децата и бъдещите поколения, съобщи Киев Пост.

Според Фокс Нюз, които се сдобиха с текста на писмото, то е било лично предадено от президента Доналд Тръмп на Путин преди важната им среща в Анкъридж, Аляска, като апелира руският лидер да поеме отговорност не само за своята страна, но и за човечеството като цяло.

„Всяко дете носи същите тихи мечти в сърцето си, независимо дали е родено случайно в селски район или в величествен център на голям град," започва писмото. „Те мечтаят за любов, възможности и безопасност от опасности."

Мелания Тръмп отбелязва, че родителите имат дълг да подхранват надеждите на децата, а световните лидери носят отговорност, която „надхвърля комфорта на малцина". Тя подчертава, че всяко поколение започва живота си с невинност, „която стои над географията, управлението и идеологията".

Първата дама посочва също, че въпреки трудностите, някои деца се държат за „тихия смях" като акт на съпротива срещу мрака.

„Г-н Путин, вие можете сами да върнете техния мелодичен смях," пише тя, добавяйки, че защитата на детската невинност означава служба на „самото човечество".

Писмото завършва с призив: „Такава смела идея надхвърля всички човешки разделения и вие, г-н Путин, сте способен да я осъществите с един подпис днес. Време е."

Според Ройтерс, цитирайки двама американски служители, в писмото си Мелания Тръмп призовава Путин да прекрати депортацията на украински деца. Родената в Словения първа дама не присъства на срещата в Анкъридж между Доналд Тръмп и Путин.

Преди разговорите група двупартийни сенатори на САЩ внесоха резолюция, изискваща връщането на всички отвлечени украински деца преди финализирането на каквото и да е мирно споразумение.

Към август 2025 г. над 1,6 милиона украински деца остават под контрола на Москва в окупираните територии или са депортирани в Русия. Мнозина са подложени на насилствена русификация, милитаризация и идеологическа обработка – практики, посочени в заповедта за арест на Путин от Международния наказателен съд.

Русия твърди, че „защитава уязвими деца", но доклади показват, че малолетни са настанявани във военни лагери, участват във военни игри и показват лоялност към Москва.

ООН обвинява Русия, че е причинила „огромни страдания" на милиони украински деца от пълномащабното нахлуване през 2022 г. Безразборните удари на Москва по цивилни цели са убили хиляди деца, включително пет в късна атака срещу Киев през юли, при която загинаха 31 души, а 159 бяха ранени, пише БГНЕС.