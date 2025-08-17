Виктор, който се вряза в автобус, моли съда да го помилват

Снимка: БГНЕС 1 / 5 / 5

В съдебната палата Софийският градски съд разглежда искането на прокуратурата за налагане на постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража" на Виктор Даниелов Илиев. В колата на 21-годишния шофьор е имало райски газ, потвърдиха от прокуратурата

За него се знае, че е роден през 2004 година, завършил е средно образование и е работил като строител.

Илиев живее в ромската махала "Факултета". На заседанието днес той пристигна в съда с белезници и болнични дрехи.

"Моля да ме помилвате" каза пред съда в последната си дума Виктор Илиев.

Прокуратурата иска да бъде задържан за постоянно в ареста с мотив, че е обществено опасен, шофирал е с висока скорост в гъстонаселен район в София и е поставил под риск живота и здравето на много хора.

Виктор Илиев не е упълномощил адвокат и го представлява служебен защитник. Според него обвиняемият за тежкото престъпление не може да се укрие заради травмите, които още лекува в болница, а условията в ареста не са съобразени със състоянието му.

Един човек загина, а трима други са в тежко състояние след зверска катастрофа между автомобил, шофиран от Виктор Илиев, и автобус на градския транспорт в София. Инцидентът стана в петък през нощта, когато Илиев заби колата си с над 170 км./ч. в изчакващ на червен светофар автобус на градския транспорт. Катастрофата стана на кръстовището на столичните булеварди "Възкресение" и "Константин Величков". Илиев получил шофьорска книжка на 1 август, и за две седмици успял да натрупа 7 наказания от органите на Пътна полиция.

Шофьорът, предизвикал инцидента е с книжка от началото на месеца. За две седмици е успял да се сдобие със 7 фиша за нарушения. Последните два от тях - часове преди фаталната катастрофа.

Властите проверяват как е получил свидетелството си за управление. Пробите за алкохол и наркотици на младия шофьор са отрицателни. Предстои автотехническата експертиза да покаже с каква скорост се е движел автомобилът.

Една от експертизите за катастрофата показва, че и автобусът, и автомобилът са били изправни преди удара.