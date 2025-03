Брутално освиркваха Ванс на концерт на Националния симфоничен оркестър (ВИДЕО)

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс беше освиркван от публиката, когато зае мястото си на концерт на Националния симфоничен оркестър във Вашингтонския център Кенеди в четвъртък вечерта.

Когато Ванс влезе в ложата, залата избухна в освирквания и подигравки, заглушавайки съобщенията преди началото на концерта.

Подобен вокален, страстен политически протест е крайно необичайно събитие в обикновено учтивия и сдържан свят на класическата музика.

Ванс иронично реагира виковете, които гласяха: „Ти съсипа това място!“ с усмивка и помахване.

Boos for JD Vance as he enters tonight’s concert at the Kennedy Center pic.twitter.com/IWTsJUWjCR