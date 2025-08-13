Тръмп прилага двойни стандарти спрямо диктаторите

Не се случва често администрацията на Тръмп да бъде призната за заемане на принципна позиция срещу авторитарен режим, който краде избори, затваря опоненти и по друг начин потъпква основните принципи на демокрацията и върховенството на закона. Затова искам да ценя този момент, пише в анализ за The Washington Post колумнистът Владимир Кара-Мурза.

В строго формулирано неотдавнашно изявление държавният секретар Марко Рубио заяви, че този конкретен диктатор „не е президент... и неговият режим не е легитимното правителство“; отбеляза, че неговите лидери „са манипулирали... избирателната система, за да запазят незаконния си контрол над властта“; и обеща да работи със съюзниците на САЩ, за да държи този „корумпиран, престъпен и нелегитимен“ режим „отговорен“ - защото „тези, които крадат избори и използват сила, за да завземат властта, подкопават интересите на националната сигурност на Америка“.

Тези силни думи бяха подкрепени от действия, тъй като Държавният департамент и Министерството на правосъдието увеличиха наградата за помощ, довела до ареста и осъждането на въпросния диктатор, на 50 милиона долара, като главният прокурор Пам Бонди го нарече „заплаха за националната ни сигурност“ и обеща да се увери, че той „няма да избегне правосъдието и... ще бъде подведен под отговорност за своите презрени престъпления“.

И, в това, което може да се опише единствено като образцов двупосочен подход в стил Рейгън, едновременно с това, че с право критикува режима за неговото репресивно и незаконно поведение, Белият дом договори дългоочаквано хуманитарно споразумение , което доведе до освобождаването на 10 лишени от свобода американски граждани и притежатели на зелена карта и 80 местни политически затворници от затворите на диктатора.

Забравих ли да спомена името на диктатора? Това е Николас Мадуро, самопровъзгласилият се владетел на Венецуела, чието дългогодишно задържане на властта се основава на изумителни нива на репресии, насилствени репресии срещу мирни демонстранти и безсрамни изборни измами. И ми стопля сърцето – не само заради собствените ми убеждения, но и заради многото ми приятели във венецуелската опозиция – да видя как правителството на САЩ заема публична позиция срещу това, което наистина е „корумпиран, престъпен и нелегитимен“ режим.

Има само един проблем: Нищо не подкопава доверието така, както двойните стандарти. Тази седмица същата американска администрация, която толкова похвално се изправи срещу един нелегитимен и престъпен диктатор, ще прояви щедро и неоправдано гостоприемство към друг. В петък президентът Доналд Тръмп ще се срещне с руския диктатор Владимир Путин в Анкъридж на среща на върха, която се рекламира като мирна среща, за да обсъди края на бруталната и непровокирана война на Кремъл в Украйна. Американският президент намекна, че с Путин ще бъде обсъдена „размяна на територии“ - без присъствието на украински представители. Много хора са основателно притеснени, че това ще означава само предаване на големи парчета украинска територия на Москва, без нищо в замяна.

Тази седмица няколко мои приятели публикуваха заглавия от британски вестници в навечерието на срещата през септември 1938 г. в Мюнхен, на която лидерите на Великобритания и Франция дадоха Судетската област Чехословакия (без дори да поискат от тази страна) на Адолф Хитлер. След завръщането си в Лондон след разговорите, британският премиер Невил Чембърлейн провъзгласи „мир за нашето време“ и приветства гаранциите за сигурност, които е получил от германския диктатор. Може би дори тихомълком се е надявал на Нобелова награда за мир. Вместо това, неговата политика на помирение ще бъде запомнена като една от най-срамните глави в историята на 20-ти век - и един от основните участници в най-кървавия ѝ военен конфликт.

В най-важния смисъл, Путин получи всичко, което искаше, още преди да стъпи в Аляска. Самата покана беше достатъчна награда. Нелегитимен узурпатор, който отдавна е превишил конституционните ограничения на мандата (което доведе до официалното непризнаване на настоящия му президентски мандат от европейските законодатели); обвинен военнопрестъпник със заповед за арест от Международния наказателен съд (оттук и мястото на срещата, тъй като Путин се страхува да лети над която и да е държава, която би могла да я уважи); диктатор, който, за да повторим думите на Рубио, манипулира избирателната система, за да запази незаконния си контрол над властта, и който затваря и убива политически опоненти - само с едно телефонно обаждане от американския президент, Путин беше отново приет като пълноправен участник в международната общност и се чувства достатъчно окуражен, за да отправи свои собствени, постоянно ескалиращи искания.

Не е нужно да се връщаме към 30-те години на миналия век, за да знаем какъв ще бъде резултатът. Уроците от това как Западът е дал възможност на самия Путин през последните 25 години са достатъчно ясни. С поредица от американски президенти, които са се вглеждали в „душата на Путин“ и са натискали „бутони за рестартиране“, с европейски лидери, които са разстлали кралски червени килими и са пускали газопроводи , Путин буквално е успявал да се измъкне безнаказано за убийства – в масов мащаб, както в собствената му страна, така и далеч отвъд нейните граници. Награждаването на агресор никога не е довело до мир и никога няма да доведе. Единственият език, който насилниците разбират, е този на силата и принципите, независимо дали са в Каракас или в Москва.