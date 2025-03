Мистериозна пяна се появи по плажовете в Австралия и разболя сърфисти

Мистериозна пяна се появи по плажовете в Южна Австралия и се предполага, че е причина за разболяването на повече от сто сърфисти, както и за смъртта на морски обитатели като листни морски дракони, риби и октоподи, които бяха изхвърлени мъртви на бреговете.

Здравните власти затвориха Waitpinga и Parsons Beach, на около 80 км южно от Аделаида, и казват, че пяната може да се дължи на цъфтеж на микроводорасли, предизвикан от високи температури, неподвижна вода и продължаваща морска гореща вълна.

Сърфистите в района се оплакват от замъглено зрение, сърбящи очи, кашлица и затруднено дишане.

“Плажовете са покрити с тежка, гъста, жълта пяна, с малко зелено, лигаво, мазно вещество на плажа при приливите“, каза местният сърфист Антъни Роуланд. Той публикува и снимки на мъртви морски създания, изхвърлени на плажа, включително морските дракони, които са близки роднини на морските кончета. Сърфистът каза, че има “видими доказателства, че нещо странно има във водата“.

Снимките показват пяната, която бълбука над скалите и образува змиеобразни цветни линии в пясъка.

“Част от пяната има малко ефект на дъгата в мехурчетата“, каза Роуланд. Сърфистът споделя, че след като е сърфирал през уикенда след излизането от водата е получил респираторна реакция.

What is making beachgoers sick and killing marine life on the Fleurieu Peninsula? SA surfers have raised the alarm after falling ill while out on the state’s south coast. A mysterious sea foam has been washing ashore as well as dozens of dead sea creatures. Now, authorities have… pic.twitter.com/4qbjNNH12j