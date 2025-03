Илон Мъск построи звезден кораб с вилици и лъжици на вечеря с Тръмп ВИДЕО

Илон Мъск стана обект на подигравки онлайн, след като се появиха кадри как си играе с приборите си по време на ексклузивна вечеря с президента Доналд Тръмп.

Главният изпълнителен директор на Tesla и новоназначеният от Тръмп ръководител на отдела за правителствена ефективност беше заснет на видео как балансира приборите за хранене на върха на пръста си, докато седи до президента в имението му Мар-а-Лаго.

В клипа, който стана популярен в множество онлайн платформи, Мъск изглежда напълно погълнат от своето балансиране на сребърни прибори, докато Тръмп се включва в разговор с други гости на пищното събиране във Флорида на 15 март.

Кадрите показват 53-годишния технологичен магнат, който е съсредоточен върху странния трик с приборите и привидно демонстрира своите „умения“ пред прессекретаря на Белия дом Каролайн Лийвит, която го наблюдава неловко.

Той е седнал до Шивон Зилис, директор на неговата компания Neuralink и майка на четири от децата му - която изглежда не се забавлява от трковете на Мъск.

Видеооператорът може да бъде чут на заден план да казва: „Илон, какво, по дяволите, правиш?“

В друг клип от същия момент се вижда, че Тръмп е седнал отдясно на Мъск

