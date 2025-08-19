Тръмп има нестабилен опит в приемането на лидери, колко добре се справи?

Преди втория сблъсък между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски в Овалния кабинет, съюзниците на украинския президент бяха толкова притеснени от повторение на скандалния февруарски сблъсък, че часове наред обсъждаха най-добрия подход. Но в крайна сметка украинският лидер не беше единственият, който се превърна в нова фигура – такъв беше и Тръмп, пише The Times.

Докато светът наблюдаваше нервно, американският президент сякаш беше намерил нова предавка. Въпреки че прекара часове преди срещата, отправяйки гневни публикации в Truth Social, хулейки „медиите за фалшиви новини и техните демократични партньори“, че не му отдават достатъчно признание за усилията му за поддържане на мир, един умерен Тръмп беше мил и лек със Зеленски - и с европейските лидери на последвалите срещи.

Тръмп похвали – и се пошегува – за решението на украинския лидер да облече костюм. Но най-показателен беше начинът, по който той избягваше трудни въпроси – подобни на тези, които предизвикаха словесна война последния път. Когато американски журналист даде началото на преговорите, като попита Тръмп „коя страна има по-добри карти“, той видя капана и отговори: „Ами не искам да казвам това.“ Разбира се, Тръмп е казвал няколко пъти, че Русия държи „всички карти“ в преговорите, тъй като е разочарован от нежеланието на Украйна да сключи сделка.

В желанието си да избегне нова схватка, Тръмп дори продължи да се усмихва на срещата на европейските лидери, когато и Фридрих Мерц, и президентът на Франция Макрон говориха за желанието си за прекратяване на огъня преди срещата между Путин и Зеленски - въпреки че Тръмп на практика го изключи. Един по един лидерите изразиха - на безупречен английски - своята благодарност към американския президент.

Само в един момент Тръмп сякаш стигна до забележка. Когато Зеленски беше попитан за провеждането на избори и той предположи, че ще го направи, но само при подходящи обстоятелства, Тръмп попита дали това означава, че след три години и половина може да избегне такива, ако САЩ са въвлечени във война. Макар че коментарът беше произнесен с весел тон, той поне подсказваше известен скептицизъм от страна на Тръмп относно позицията на Зеленски. Хора от електората на Тръмп отдавна са склонни да твърдят, че Зеленски не е легитимен лидер поради тази причина.

И така, какво стои зад ненатрапчивия подход на Тръмп? Служителите на Белия дом положиха големи усилия да покажат, че са склонни да включат всички страни. Становището на администрацията е, че това е била предимно среща между САЩ и Украйна , но те не биха попречили на европейските съюзници да покажат подкрепа.

Някои от поддръжниците на Тръмп наблюдаваха с любопитство. „Толкова е забавно“, каза един от членовете на Мага. „Кълна се, че единствената, която харесва, е Мелони.“

Според запознати, това говори за желанието на президента да изгради наследство като миротворец и държавник през втория си мандат – в идеалния случай такъв, който да го докаже с Нобелова награда за мир.

Ще се задържи ли новият акт на Тръмп? Една от причините втората среща на президента със Зеленски да премине толкова гладко беше, че той отказа публично да повдигне двата най-големи въпроса: размяната на територии и гаранциите за сигурност. Тук има много възможности за проблеми в бъдеще. В коментарите си Тръмп намекна, че очаква ЕС да „поеме голяма част от тежестта“ по гаранцията за сигурност, но каза, че „ние ще им помогнем“.

Републиканците предупреждават, че Тръмп може да премине към режим на отмъщение, ако преговорите се провалят. Ако някоя от страните бъде възприета като възпрепятстваща подхода на Тръмп, тогава вътрешни хора предполагат, че той би могъл финансово да накаже всеки, когото сметне за виновна страна - било то чрез санкции срещу Русия или чрез цената на войната за Украйна.

Зеленски и европейските лидери ще са се почувствали облекчени, че са били обект на офанзива с чар. Дали това може да продължи, докато разговорът се насочва към болезнени компромиси, е друг въпрос.