Трима са привлечени към наказателна отговорност след инцидента в Несебър

Те са задържани за срок до 72 часа

19.08.2025 | 18:24 ч. Обновена: 19.08.2025 | 18:50 ч. 1
БГНЕС

БГНЕС

Трима души са привлечени към наказателна отговорност след инцидента в Несебър, при който загина осемгодишно дете, съобщиха от Окръжна прокуратура – Бургас.

Те са задържани за срок до 72 часа, като предстои внасянето на искане за "задържане под стража“ спрямо обвиняемите.

Окръжната прокуратура в крайморския град ръководи разследването на случая, при който 8-годишното дете падна от голяма височина по време на полет с парашут, теглен от моторница. На този етап разследването се провежда за престъпление по чл.123 ал. 1 от НК, а именно за причиняване на смърт поради незнание или немарливо изпълнение на занятие. 

Към настоящия момент са извършени огледи на местопроизшествие, на парашута и на моторницата, посочиха от бургаската прокуратура. 

Провеждат се разпити на свидетели. Извършена е и аутопсия на тялото на детето. Назначени са две експертизи - съдебно-медицинска експертиза и такава, която да установи "дали процесният атракцион отговаря на нормативните изисквания за ползването му", разясниха от държавното обвинение. 

Несебър
