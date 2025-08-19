Защо Тръмп заслужава признание за усилията си за Украйна и защо всичко може да се провали?

Това беше най-хубавият ден, който Украйна е имала от много дълго време. Но все още е трудно да се види как ще приключи скоро войната, разгърната от бруталното нахлуване на Русия.

Украинският президент Володимир Зеленски посети Белия дом в понеделник и, за разлика от последния път, не се стигна до взрив в Овалния кабинет .

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предложи дразнещи проблясъци за това как би могъл да постигне президентско величие, като спаси Украйна, осигури сигурността на Европа и наистина заслужи Нобеловата награда за мир, пише CNN.

Фаланга от европейски лидери, дошли да подкрепят Зеленски, бяха впечатляващи и необичайно единни въпреки големите си идеологически различия. Те се редуваха в изказвания пред камерата, опитвайки се да внушат на Тръмп политическа и емоционална обосновка за подкрепата на Украйна.

Един исторически ден напомня за големи политически събирания, които сложиха край на Втората световна война и изградиха съвременния свят. Ето как трябва да работи Западът, с американски президент, водещ могъщи европейци, споделящи общи цели.

Но твърде хубаво ли е, за да е дълго?

Това е мярка за разцеплението в трансатлантическия алианс и крехкия темперамент на Тръмп, че избягването на бедствия се възприема като сериозен напредък, особено след отстъпките на президента към руския президент Владимир Путин на елегантната им среща на върха в Аляска миналата седмица.

Всички на забележителните срещи в Белия дом, включително Тръмп, демонстративно правеха всичко възможно, за да подчертаят възможностите и да избегнат конкретни дискусии по въпроси, които биха могли да провалят деня.

До вечерта Тръмп публикуваше в социалните мрежи информация за потенциална тристранна среща на върха, която ще бъде домакин скоро, на която ще участват и Зеленски и Путин. Тя може да бъде предшествана от лична среща между руския и украинския лидер. Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че подобна среща може да се състои в рамките на две седмици, което предполага ускоряване на дипломатическия импулс.

Финландският президент Александър Стуб каза на Тръмп, че „през последните две седмици вероятно сме постигнали по-голям напредък в прекратяването на тази война, отколкото през последните три години и половина“. За първи път това не беше чуждестранен лидер, който се отдава на самоунижение, за да се подмаже на американски президент, който жадува за обожание.

Срещите в понеделник бяха най-убедителният знак досега, че президентът наистина говори сериозно, когато казва, че иска да спре убийствата в Украйна. Той може би заслужава повече признание, отколкото получава за енергията и отдадеността си досега.

Но денят послужи и за разкриване на въпросите, които ще стават все по-очевидни през следващите седмици и биха могли да осуетят стремежа на Тръмп за мир и да разрушат единството на Запада – по начин, който би зарадвал Путин.

Имаше много оживени разговори за необходимостта от предоставяне на гаранции за сигурност на Украйна след евентуално мирно споразумение. Тръмп дори сигнализира, че ще изпрати подкрепа от американските военни. Но никой все още не е обяснил как ще работи това - и, което е по-важно, какво би поела Русия като част от едно споразумение.

Италианският премиер Джорджия Мелони повдигна едно предложение за набор от гаранции от западните държави, моделирани по член 5 от споразумението за взаимна отбрана на НАТО. Това би било извън официалните структури на съюза, но би могло да работи по същия начин. Но въпреки уверението на Тръмп след Аляска, че Путин е отворен за гаранции за сигурност за Украйна, това е малко вероятно. Руският лидер води война, за да смаже стремежите на съседката си към НАТО. Защо би приел споразумение, което би предложило статут на псевдосъюз на Украйна?

И колко силни биха били подобни гаранции изобщо? Дали европейските държави, които изпращат войски в „силите за успокояване“ на Украйна, наистина биха водили война срещу Русия, за да спасят Украйна от ново руско нашествие? Подтекстът на настоящата война е безпокойството както на администрациите на Байдън, така и на Тръмп, от потенциалното им въвличане във война с Русия, притежаваща ядрено оръжие.

Модерната дума в зараждащия се мирен процес на президента е „размяна на територии“ – за да се създаде нова граница между разширена Русия и новонамалена Украйна. Тръмп дори даде на Зеленски карта, за което той беше подобаващо благодарен, сякаш вече не осъзнава трудните избори, които предстоят за земя, напоена с украинска кръв.

Според официални лица, информирани за срещата на върха на Тръмп с Путин, руският лидер се стреми да завземе чрез преговори територии, които войските му не са успели да завземат, включително в икономическия и индустриален регион Донбас в Източна Украйна . Тази зона е и линията от стомана, бетон и силно защитени градове, които Украйна е построила, за да държи Русия настрана и от които ще се нуждае, за да възпира бъдещи атаки.

Терминът „размяна на територии“ е от онези фрази, които прикриват истинското му значение. Според руския план Украйна по същество би се занимавала с пазарлъци за различни части от собствената си територия. Путин би получил ценни стратегически области и би предложил други, по-малко критични области, които вече е завзел другаде в Украйна. Не изглежда кой знае каква сделка.

Размяната на земя създава епохални катаклизми и поражда бъдещи вражди - както показва Близкия изток. В този случай това би означавало да се каже на хиляди украинци, че трябва да напуснат домовете си или да станат руснаци. А Зеленски ще трябва да обясни на родителите на загиналите млади украинци защо са загинали, за да бъде дадена територия на Путин.

Има някои формулировки, които биха могли да възпрепятстват официалното признаване на спорни области, за да отложат критичните решения относно суверенитета и да замразят войната. Това би създало ситуация като тази между Северна и Южна Корея или в разделена Германия по време на Студената война. Но това все още са избори, които Зеленски може да е невъзможно да убеди народа си.

Това обяснява защо дискусиите в понеделник бяха сюрреалистични.

„Мисля, че всички са в добро настроение и предполагам, че това е по-добре, отколкото да не сме в добро настроение“, каза бившият съветник по националната сигурност на Тръмп за първия му мандат Джон Болтън пред Андерсън Купър от CNN. „Мисля, че фокусът върху срещите подчертава липсата на съдържание по въпроса.“

Всяко голямо усилие за мир изглежда безнадеждно в началото. Понякога единственият начин да се преодолеят неразрешими проблеми е да се създаде вътрешен импулс. Така че бързането на Тръмп да провежда срещи на върха може да има смисъл. Може би той ще успее бързо да отведе всички толкова далеч по пътя към мира, че ще бъде невъзможно да се върнем назад.

Но в един момент невъзможните пропуски трябва да бъдат преодолени.

„Не мисля, че това, което преживяваме в този момент, където всички сякаш са част от фантастична дипломация, - не мисля, че е устойчиво“, каза Майкъл Кимейдж от Центъра „Уилсън“, автор на книгата „Сблъсъци: Произходът на войната в Украйна и новата глобална нестабилност“, пред Ричард Куест по CNN International.

Когато Тръмп се завърна на поста си, много поддръжници на Украйна се опасяваха, че ще я остави на произвола на съдбата. Президентът все още се противопоставя на мащабните пакети от военна помощ на САЩ, които спасиха страната след жестоката инвазия на Путин през 2022 г.

Но Тръмп вече е инвестирал значителен личен авторитет и политически капитал в стремежа си да сложи край на война, която сега признава, че е далеч по-сложна, отколкото е разбирал, когато се е заклел да спре оръжията в рамките на 24 часа. Подчертавайки това, сирени за въздушна тревога виеха над Киев, докато дипломацията се развиваше в Белия дом.

В понеделник Тръмп до голяма степен сдържа гнева си по време на пресконференция в Овалния кабинет със Зеленски, където репортери от консервативни мрежи сякаш го подтикнаха към изблик на гняв. След това той изигра традиционната свикваща роля на американски президент, заобиколен от трансатлантически съюзници. Той често се отнася с приятелите си като с врагове, но изглежда изпитва искрено уважение към съюзническите лидери. За веднъж той беше категорично в интернационалистическата традиция на президенти като Дуайт Айзенхауер, Роналд Рейгън или Джордж Х. У. Буш.

Няколко стряскащи момента обаче подхраниха опасения относно истинската лоялност на Тръмп в мирния процес. Той беше хванат на живо да казва на френския президент Еманюел Макрон, че Путин „иска да сключи сделка за него“. Това показва опасна наивност у руски лидер, който започна кръвопролитна непровокирана война и е решен да възроди мита за руското величие.

След това Тръмп прекрати разговорите с европейските лидери, за да отиде да говори с Путин по телефона.

Именно това поведение беше причината европейските колеги на Тръмп да се втурнат през Атлантика с нареждане само за уикенд. Подозренията относно неговите способности и ангажимента му към сигурността на Запада все още таят в себе си.

И все пак, никой друг не може да се позиционира между Зеленски и лидерите на Европа и Путин. Ако някога има мирно споразумение, то вероятно ще бъде защото Тръмп е използвал харизмата си и американската сила.

Това е силно нетрадиционен подход, който може да не проработи.

Кимейдж например предупреди, че стратегията на Тръмп може да се разбие заради вътрешните си противоречия. Тръмп „се опитва да бъде всичко за всички хора, среща се с Путин и го приветства с отворени обятия и изглежда постига някакво споразумение. Той говори за ангажименти за сигурност към Украйна; той хвали европейските лидери за подкрепата им.“

„Няма подробности за случващото се. Всичко е обещания, а обещанията на пръв поглед си противоречат. Чудиш се колко дълго президентът Тръмп може да жонглира с всички тези топки.“

Хиляди животи зависят от отговора.