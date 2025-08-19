Фирма събира такси с бариера на общинска улица, дори пешеходците плащат

1 / 5 / 5

В платформата на Helpbook.info получихме сигнал адресиран към район „Приморски“ във Варна, в който наш потребител разказва за имот, който притежава, но не обитава и посетил наскоро. Каква била изненадата му след като открил самоволно демонтиране на оградата му, а на мястото й зеел огромен изкоп.

Работници от съседния имот побързали да сложат две педи висока мрежа и така собствеността останала разградена за хора и животни. Ето какво се е случило по-нататък:

„Изкопът е направен със земекопна техника, която е влязла в нашия имот. За това и въобще за премахването на оградата никой не е искал нашето съгласие и не сме давали такова. Преди две години викнах геодезист, за да очертае границите на имота със съседите. Според забитите от него колчета тогава, сегашния изкоп не е на точното място. В допълнение към притесненията ми мога да допълня, че по време на съседния строеж, вече бяхме ограбени един път.

Мисля, че действията по премахването на оградата не са законни и искам да се възстанови по най-бърз начин. Със собственика на имота нямаме контакт. Намерих един работник, който обеща да предаде молбата ми на собственика за разговор, но не получих обратно обаждане.“ (Целият сигнал тук)

Сигнализираха ни и за фирма, която самоволно е поставила бариера на общинска улица в Божурище. Фирмата е обсебила участъка и събира такси от всички преминаващи пешеходци, леки коли и камиони. Поради поставената незаконна бариера на общинската улица се допуска преминаването през нея само след заплащане. Молбата е да бъде извършена незабавна проверка и премахване на бариерата.

Любопитното е, че има ценоразпис за различните типове превозни средства, но за преминаване плащат и пешеходците. Цената е 1 лев. Вижте цените в галерията ни. (Целият сигнал тук)

