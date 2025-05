Русия струпва войски на границата с Финландия

Сателитни изображения разкриха засилена военна активност на Русия близо до границата ѝ с Финландия, което сигнализира за намерението ѝ да увеличи войските си на източния фланг на НАТО, пише Newsweek.

Снимките от компанията за изображения на Земята Planet Labs PBC показват увеличен брой места за настаняване, разполагане на самолети и изграждане на инфраструктура в четири военни бази близо до страната.

Финландският военен анализатор Емил Кастехелми заяви, че ако Русия следва настоящите си планове, през следващите години може да има десетки хиляди нови войници близо до границите на Норвегия, Финландия и балтийските страни.

Финландия споделя 830-километрова граница с Русия и след десетилетия неутралитет се присъедини към НАТО през 2023 г. в отговор на заплахите за сигурността на Европа, причинени от пълномащабното нахлуване на Москва в Украйна.

Реториката на администрацията на Тръмп за намаляване на американското присъствие в Европа е в съответствие с нарастващите опасения относно заплахата, която Москва представлява за континента след края на войната в Украйна.

Членове на източния фланг на НАТО заявиха, че Русия е засилила хибридната си активност в региона, а натрупването на руски военни сили от Финландия ще засили тези опасения.

Сравнявайки снимките, направени в Каменка на 14 май 2022 г. и 4 февруари 2025 г., могат да се видят над 130 военни палатки, издигнати през последните три години на мястото, което се намира на около 40 мили от финландската граница.

Медии във Финландия и Швеция също съобщиха за това как сателитните изображения показват засилено руско военно присъствие близо до двете най-нови страни членки на НАТО.

В Петрозаводск, на 110 мили от границата, са построени три складови помещения, всяко от които може да побере десетки бронирани машини, като четири съоръжения са в процес на изграждане.

Затворената военновъздушна база Североморск-2, разположена на 120 мили от финландската граница, изглежда е в процес на ремонт и в нея са разположени хеликоптери, според сателитни изображения от Google Maps, цитирани от шведския информационен сайт SVT.

Допълнителна активност е забелязана във военновъздушната база Оленья, откъдето според украински източници Русия лети със стратегически бомбардировачи, използвани при атаки срещу Украйна.

Върховният главнокомандващ на Швеция Михаел Класон заяви пред SVT, че струпването на войски показва, че Русия изпълнява това, което преди това е обявила, че планира в отговор на членството на Стокхолм в НАТО.

Най-значимите промени се случват на организационно ниво, тъй като Русия се стреми да разшири бригадите близо до Финландия в дивизии и да доведе нов армейски корпус в съседните на Финландия региони.

Russia is developing its military infrastructure and conducting organizational reforms near Nato’s northern flank, especially near Finland. News agencies from different countries have asked me about the topic, and in this thread I will share some recent observations. 1/ pic.twitter.com/dJMDr32KA8