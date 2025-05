Air Force One - летящият "Овален кабинет" на американският президент

Двата персонализирани самолета Boeing 747-200B, които стават известни като Air Force One, когато президентът на САЩ се качи на борда, са сред най-разпознаваемите символи на Америка на световната сцена.

Произведени от американска компания и украсени с думите „Съединени американски щати“, знамето на САЩ и президентския печат, те не само превозват президента, но и осигуряват „летящ Овален кабинет“, за да може работата на държавния глава да продължи. Поради тези причини, наред с други, идеята Доналд Тръмп да приеме катарски самолет, който да замени Air Force One, доведе до опасения.

Описан в някои доклади като „дворец в небето“, Boeing 747-8 Jumbo би бил подарък от катарското кралско семейство - ход, който Тръмп определи като „страхотен жест“. Но "жестът" предизвика критики от критиците на администрацията, които изразиха опасения за сигурността и това доколко е допустим подобен подарък. Критики имаше и от страна на Републиканската партия и дори някои гласове от движението на Тръмп „Да направим Америка отново велика“ (MAGA).

78-годишният президент преди това се е оплаквал, че Boeing се забавя твърде много с доставката на новите самолети Air Force One, поръчани по време на първия му мандат, и е предположил, че катарският 747-8 би могъл да осигури временна замяна на сегашните самолети.

Той също така обеща да не задържи самолета след края на мандата си, като вместо това заяви, че ще го дари на бъдеща президентска библиотека.

„Летящият Овален кабинет“

Самолетите, които в момента служат като Air Force One, са повече от просто транспортно средство, специално построени самолети Boeing 747-200B.

Най-новите модели имат 4000 квадратни фута вътрешно пространство и разполагат с различни помещения, включително конферентна зала, офис зона за висши служители на Белия дом, две кухни, които могат да поберат до 100 души, зони за работа и почивка за президентския персонал и членове на пресата, както и частни помещения за президента.

На борда има постоянно лекар в случай на спешност, както и медицински кабинет, който може да функционира като операционна зала, ако е необходимо.

Самолетите Air Force One също така имат възможност за презареждане с гориво по време на полет. Модификациите означават, че може да се зарежда с гориво от самолет-цистерна, докато и двата са във въздуха, което означава, че има неограничен обхват и може да превозва президента, до където е необходимо.

Със свръхмодерна навигация, подсилена електроника, сигурни комуникационни системи и набор от защитни контрамерки, той може да функционира и като „мобилен команден център“ в случай на атака срещу САЩ, според уебсайта на Белия дом.

Самолетите се съхраняват в комплекса с висока степен на сигурност Joint Base Andrews в Мериленд, който е точно извън Вашингтон.

Защо подаръкът от Катар е спорен?

„Можех да съм глупак и да кажа: „Не, не искаме безплатен, много скъп самолет.“

Това заяви Тръмп за това защо иска да приеме безплатен заместител на Air Force One от Катар. Но решението предизвика вълна от правни, етични и свързани със сигурността опасения от двете страни на политическото разделение в Америка.

„Това е безпрецедентно“, каза Джесика Левинсън, експерт по конституционно право. „Просто не сме тествали тези граници преди.“

Нека първо разгледаме правните и етичните въпроси. Конституцията на САЩ забранява на федералните служители да приемат скъпи подаръци от чуждестранни правителства без одобрение от Конгреса.

„Това е класически пример за това, от което се тревожеха основателите“, каза Ричард Пейнтър, професор по право в Университета на Минесота. „Но не мисля, че основателите са очаквали, че ще стане толкова зле.“

Тръмп казва, че самолетът е подарък за Министерството на отбраната, а не за него самия, но също така отбелязва, че в крайна сметка ще бъде дарен на президентската му библиотека, след като напусне поста.

Белият дом казва, че правните подробности около самолета все още се уточняват и че администрацията на Тръмп не се е притеснявала какво може да поискат катарците в замяна.

Съществуват и опасения за сигурността. Air Force One е специално построен – и е бил значително модернизиран и обновен – за да защитава президента и да му позволява да ръководи САЩ сигурно и ефективно от небето. Огромният самолет е защитен от последиците от ядрена експлозия и може да се похвали с противоракетни противодействия и бордова операционна зала.

Въпреки че катарският самолет е описван като „дворец в небето“, очевидно не е възможно да се добавят всички функции за сигурност, на които се радва Air Force One.

С опозицията както на демократите, така и на републиканците срещу подаръка, изглежда, че спорът няма да изчезне скоро.

Развитие през годините

Самолетите Air Force One се използват от президента на САЩ от времето на Дуайт Айзенхауер през 50-те години на миналия век. По онова време е използван VC-137A, Boeing 707 Stratoliner. Първият отвежда Айзенхауер до Европа през 1959 г. и е наречен „Куийни“.

По онова време самолетът е можел да превозва до 40 пътници, имал е специална телекомуникационна секция, конферентна зона и каюта.

Оттам Boeing 707 е приет за президентска употреба и през 1962 г. Джон Ф. Кенеди става първият президент, летял със самолет, специално построен за американския лидер.

Настоящите самолети Air Force One - които са персонализирани самолети от серията Boeing 747-200B, носещи кодове на опашката 28000 и 29000 - са построени от нулата към края на Студената война през 90-те години на миналия век. Те са били използвани от шестима президенти, започвайки по време на мандата на Джордж У. Буш, а замяната им е дългосрочен приоритет за Тръмп.

Други световни лидери имат подобни видове транспорт, но не съвсем на същото ниво.

Във Великобритания самолет на RAF Voyager беше боядисан в бяло и на опашката му беше поставен британският флаг през 2022 г. Самолетът, наречен Vespina, е функциониращ VIP самолет и е използван от правителството и краля и кралицата за чуждестранни посещения.

Индийският Air India One, германският Airbus A350, японските Air Force One и Air Force Two и руският Ил-96-300PU са самолети, предназначени специално за правителствени служители и високопоставени лица.

Президентски самолети, влакове и автомобили

Въпреки че много хора си представят самолетите Air Force One, когато чуят името, терминът всъщност се използва за описание на позивната за всеки самолет, с който пътува президентът.

Той се разпростира дори и върху други видове транспорт, включително Ground Force Once - флотилията от черни бронирани автобуси, използвани за транспортиране на президента и други високопоставени лица - и Rail Force Once - влак, използван от Джо Байдън, когато предприе 10-часовото пътуване от Полша, за да посети Украйна през 2023 г.

Cadillac One, известен още като Звярът, е официалната лимузина на президента. Общо има три такива коли, като се съобщава, че струват повече от 1 милион паунда всяка. Всички са оборудвани с бронирани прозорци, гуми, устойчиви на пробиване, и тежат между осем и девет тона.

Морската пехота управлява и флотилия от хеликоптери, които се използват от президента, когато кортеж не е подходящ. Позивната за всеки хеликоптер на морската пехота, превозващ американския лидер, е Marine One.

Фон на исторически моменти

Air Force One е фон на някои от най-запомнящите се моменти в историята на САЩ.

През ноември 1963 г., часове след убийството на Кенеди, Линдън Джонсън полага клетва като президент на борда на самолета.

За разлика от президентите преди и след него, нямаше церемония по встъпване в длъжност и само шепа хора станаха свидетели на това как Джонсън стана 36-ият президент, докато самолетът кацна на летище „Лав Фийлд“ в Далас, Тексас.

По време на пътуването той се срещна с Мао Дзедун, тогавашен председател на Централния комитет на Китайската комунистическа партия, и други китайски официални лица, и договори подобряване на отношенията между Китай и САЩ.

В деня, в който Световните търговски центрове бяха ударени на 11 септември 2001 г., Джордж У. Буш беше в класна стая във Флорида. Той получил новината за нападението от началника на кабинета си Андрю Кард и бил откаран по спешност до летището, откъдето пътувал с Air Force One, първо до Луизиана, а след това до Небраска.

Докато бил във въздуха, тогавашният президент взел важни решения относно сигурността, докато се опитвал да общува с официални лица на място. Той настоял да се върне в Белия дом, където се обърнал към нацията.

