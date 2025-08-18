Ураганът “Ерин” е една от най-бързо усилващите се бури в историята на Атлантическия океан

Националният център за ураганите съобщи в актуализацията си в 23:00 ч. източно време, че “Ерин” отново е ураган от категория 4, с постоянни ветрове от 209 км/ч и ветрове с тропическа сила, достигащи 375 км. Към неделя вечерта бурята се намираше на малко под хиляда мили югоизточно от Кейп Хатерас, Северна Каролина, съобщава CNN.

Очаква се “Ерин” да продължи да се усилва и може да удвои или дори утрои размера си, докато се движи на север и запад, причинявайки бурни, опасни океански условия в голяма част от западния Атлантик, съобщи Центърът за ураганите.

Мощната буря претърпя удивително бързи промени - явление, което стана много по-често срещано през последните години с затоплянето на планетата. Тя бързо се превърна в рядка ураган от категория 5 за известно време в събота, преди да отслабне и да се превърне в по-голяма система в неделя, докато се върти през Атлантическия океан северно от Карибите.

В петък в 11:00 ч. сутринта американско време ураганът “Ерин” премина от категория 1 с ветрове от 120 км/ч до категория 5 с ветрове от близо 260 км/ч малко повече от 24 часа по-късно. Това постави Ерин в историята като един от най-бързо усилващите се атлантически урагани, регистрирани в историята, и потенциално най-бързо усилващият се за всяка буря преди 1 септември.

Очаква се ураганът да избегне директен удар върху сушата, преминавайки северно от Пуерто Рико, след което завивайки на североизток в открития Атлантически океан между източното крайбрежие и Бермудските острови. Очаква се, че докато прави това, размерът му ще се удвои или дори утрои.

Въпреки че не се очаква ураганът да достигне континенталната част на САЩ, синоптиците казват, че от понеделник вълните ще бъдат фактор по южните плажове и до североизточните крайбрежни райони по-късно през седмицата.

Заплахата от вълните ще се увеличи, преди да се наблюдава по-висок прибой, така че Метеорологичната служба предупреждава хората да не базират нивото на риска на това дали виждат големи вълни.

“Очаква се допълнително засилване през следващите 12 часа, последвано от постепенно отслабване", съобщава Националният център за ураганите.