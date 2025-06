Мъж подкара колата си по Испанските стълби в Рим, объркал пътя ВИДЕО

80-годишен мъж подкара колата си по Испанските стълби в Рим в 4 часа сутринта във вторник. На полицията той казал, че е объркал пътя си към работа.

Местният мъж, чието име не е оповестено, е насочил компактния си автомобил Mercedes A-класа по улицата на върха на историческото място, а след това се е спуснал по стълбите, преди да спре по средата на пътя, където полицията го е открила.

An 80-year-old man got his Mercedes-Benz car stuck while driving down the Spanish Steps in Rome in the early hours of June 17.

The driver tested negative for alcohol but was in a state of confusion. #Roman #ITALIANO #Driver #MercedesBenz pic.twitter.com/Okqo0Aazdg