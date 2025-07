Гаф на Камала на 4-ти юни: Пусна снимка, от която отряза Байдън

Критиците засипаха Камала Харис за мрачно изявление по повод Четвърти юли. Вицепрезидентът сподели в социалната мрежа снимка от миналогодишните празненства. Снимката стана дискутирана, защото беше видимо, че Харис е отрязала от нея президентът Джо Байдън.

“На този Четвърти юли отделям малко време, за да се замисля. Нещата са трудни в момента. Вероятно ще се влошат, преди да се подобрят, но аз обичам страната си – и когато обичаш нещо, се бориш за него. Заедно ще продължим да се борим за идеалите на нашата нация”, беше съобщението на повод 4-ти юли на бившият вицепрезидент на САЩ.

Потребителите в X бързо посочиха, че изображението, популяризирано от Харис, което показва нея и първия джентълмен Дъг Емхоф да се наслаждават на фойерверки за Деня на независимостта през юли 2024 г., е било удобно нагласено така, че да изключи Байдън и първата дама Джил.

This Fourth of July, I am taking a moment to reflect. Things are hard right now. They are probably going to get worse before they get better.

But I love our country — and when you love something, you fight for it. Together, we will continue to fight for the ideals of our nation. pic.twitter.com/pYxJVw0fiD