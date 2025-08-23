IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Мицкоски обеща: Реконструкция на правителството след местните избори

Ще отворим вратите на партията за нови промени и за нови хора

23.08.2025 | 21:30 ч. Обновена: 23.08.2025 | 21:35 ч. 0
БГНЕС/EPA

БГНЕС/EPA

Веднага след местните избори ще има промени в партията, както и реконструкция и подобряване на капацитетите на правителството.

Това заяви премиерът на Северна Македония и председател на ВМРО-ДПМНЕ Християн Мицкоски.

„Ние ще се променяме, ще се надграждаме и ще се усъвършенстваме въз основа на нуждите и изискванията на гражданите. Тези, които ме познават добре, знаят, че нито една функция не е гарантирана, нито вечна. След изборите ще отворим и вратите на партията за нови промени и за нови хора, а в правителството ще има реконструкция и подобряване на капацитета. Вече добре знаем как можем да действаме още по-силно и по-смело. Това не означава, че хората, които ще бъдат заменени, са били лоши или немарливи, но на правителството винаги му е нужен по-голям капацитет, още по-силно темпо за промените, които правим“, каза Мицкоски.

Според него тези избори няма да бъдат вратата за Демократичния съюз за интеграция на Али Ахмети към правителството и „Македония ще каже „не“ на Социалдемократическия съюз (СДСМ) и ДСИ“. | БГНЕС

Тагове:

РСМ Християн Мицкоски правителство
