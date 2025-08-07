IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Двама ганайски министри загинаха при катастрофа с хеликоптер

На борда му е имало общо 8 души, всички са загинали

07.08.2025
БГНЕС

Министрите на отбраната и околната среда на Гана загинаха при катастрофа на военен хеликоптер, съобщи президентството.

Телевизионният канал Joy News излъчи кадри от мобилен телефон от мястото на катастрофата, показващи тлеещи останки в гъсто залесена област по-рано през деня, преди да стане ясно, че сред загиналите са министрите Едуард Омане Боама и Ибрахим Муртала Мухамед.

Боама стана министър на отбраната на президента Джон Махама скоро след встъпването в длъжност на Махама през януари. 50-годишният Мухамед заемаше поста министър на околната среда, науката и технологиите.

Той трябваше да присъства на преговорите на ООН, които в момента се провеждат в Женева с цел изработване на исторически глобален договор за борба с бедствието на пластмасовото замърсяване, съобщава БГНЕС.

Ганайските медии съобщиха, че хеликоптерът е бил на път за събитие, посветено на незаконния добив на полезни изкопаеми – сериозен екологичен проблем в тази западноафриканска страна.

Всички на борда са загинали в катастрофата в южния регион Ашанти, съобщиха властите. При трагичния инцидент на борда на хеликоптера е имало общо 8 души.

"Президентът и правителството изказват съболезнования и съчувствие на семействата на нашите другари и военнослужещите, които загинаха в служба на страната", заяви шефът на кабинета на Махама, Юлиус Дебра.

Въоръжените сили на Гана съобщиха, че е започнато разследване за установяване на причините за катастрофата на хеликоптера.

