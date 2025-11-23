IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Украйна е благодарна за усилията на Тръмп и САЩ

Това заяви украинският президент Володимир Зеленски

23.11.2025 | 22:30 ч. 40
Снимка: Reuters

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви днес, че страната му благодари на САЩ и на президента им Доналд Тръмп за положените усилия в подкрепа на Киев, предаде Ройтерс.

„Украйна е благодарна на САЩ, на всяко американско сърце и особено на президента Тръмп за помощта, която,  като се започне с ракетите „Джавелин“, спасява украински животи“, написа Зеленски в социалната мрежа „Телеграм“, след като Тръмп заяви, че украинското ръководство е изразило „нулева благодарност“ за американската помощ.

Зеленски изрази благодарност и на Европа, Г-7 и Г-20 за помощта, заявявайки, че усилията им в подкрепа на тази помощ са били важни.

„Затова и работим толкова внимателно по всяка точка, по всяка крачка към мира. Всичко трябва да се измисли правилно, за да може наистина да прекратим тази война и да предотвратим отново да се случи“, написа той, цитиран БТА.

Володимир Зеленски украйна САЩ
