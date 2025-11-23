Мерц не мисли, че крайният срок на плана на Тръмп за Украйна може да бъде спазен

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че не е убеден, че до крайния срок, определен от президента Доналд Тръмп, ще бъде намерено решение, приемливо за Украйна, въз основа на 28-точковия план на САЩ, предаде Ройтерс.

"Днес е неделя. Планът на президента Тръмп е да се постигне споразумение в четвъртък. Все още сме много далеч от това. Това не означава, че е напълно невъзможно да се постигне. Но съм скептичен дали такъв резултат е възможен, като се имат предвид настоящите разногласия", заяви Мерц в кулоарите на срещата на Г-20 в Йоханесбург.

Украински, американски и европейски официални лица се събраха в Женева, за да обсъдят проекта на американския план за прекратяване на войната в Украйна.

В същото време украинският президент Володимир Зеленски заяви пред канадския премиер, че Украйна се стреми да работи възможно най-конструктивно по предложенията на САЩ.

Мерц добави, че в случай, че бъде постигнато споразумение за Украйна, няма да бъде необходимо да се продължават усилията по изземане на замразените руски активи, отбелязва ТАСС.

Германският канцлер уточни, че полага усилия решението за това да бъде взето най-късно в края на следващия месец, на Европейския съвет в Брюксел.

Мерц обаче изрази съмнения, че страните от Г-7, с изключение на САЩ, ще подкрепят връщане към сътрудничеството с Русия във формата Г-8, отбелязва ТАСС, като цитира изявление на германския канцлер на пресконференцията след края на срещата на високо равнище в Йоханесбург.

Подобна стъпка трябва да бъде одобрена единодушно, припомни Мерц.

По-рано в. "Уолстрийт джърнъл" съобщи, че в американския план за уреждане на украинския конфликт се съдържа предложение да се покани Русия в Г-8. По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп е определял като грешка изключването на Русия от Г-8, което се случи през 2014 г. след анексирането на украинския полуостров Крим, пише БТА.