Тръмп атакува Русия чрез Индия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп иска най-накрая да засили натиска върху Русия за прекратяване на огъня в Украйна и в сряда заплаши Индия с 50% мито, ако продължи да купува руски петрол. Загадката е защо президентът досега дава отстъпка на Китай, въпреки че Пекин купува повече руски петрол от Ню Делхи, пише в свой анализ WSJ.

Новата тарифа е включена в изпълнителна заповед "Справяне със заплахите за Съединените щати от правителството на Руската федерация". Индия е мишена, защото покупките ѝ на руски петрол са основен източник на приходи за военната машина на Владимир Путин. Индия отдавна купува руски суров петрол, но покупките ѝ, откакто Русия нахлу в Украйна, са се увеличили драстично и помагат на Путин да продължи смъртоносната си ярост.

Изпълнителната заповед ще добави 25% данък върху износа на Индия за САЩ след три седмици, ако Индия не коригира политиката си. Това ще бъде в допълнение към 25% митото, което Тръмп вече е приложил върху вноса от Индия и което ще влезе в сила в четвъртък. До юни тази година Индия е изнесла стоки за САЩ на стойност около 56,3 милиарда долара, което я прави дванадесетия по големина търговски партньор на САЩ. Износът включва медицински продукти, генерични лекарства и телефони, наред с други неща.

50%-ната тарифа ще бъде сред най-високите американски мита за която и да е държава, но е далеч под 500%, които законопроект за санкции на Сената предвижда за купувачите на руски петрол. Този законопроект има над 80 съвносители и е на път към евентуално гласуване в Сената през септември. Тръмп може да предвиди този политически влак, който идва.

Министерството на външните работи на Индия осъди митата и заяви, че внася руски петрол, за да задоволи енергийните си нужди. То не каза, че Индия е изместила традиционните доставчици Ирак и Саудитска Арабия, за да купува руски суров петрол, който сега купува със значителна отстъпка от световната цена.

Индия е на по-твърда позиция, когато казва, че Тръмп наказва Индия „за действия, които няколко други държави също предприемат в свой собствен национален интерес“. Това се отнася по-специално за Китай и засега г-н Тръмп щади приятеля си Си Дзинпин .

Това може да е свързано с опита му, както писахме миналата седмица, да отклони Китай от партньорството си с Русия. Но Китай помага на Русия с ключови технологии за военните ѝ усилия, а тази седмица Украйна показа доказателства, че китайски наемници се бият с руснаците близо до Харков в Украйна.

Да се надяваме, че Тръмп има стратегия в това отношение, защото няколко американски президенти са отделили време и ресурси, за да привлекат Индия като стратегически противовес на Китай в Азиатско-тихоокеанския регион. Налагането на мита на Индия за закупуване на руски петрол, но даването на пропуск на Китай, няма да създаде повече приятели в Делхи.

Най-добрата интерпретация е, че с ударите си по Индия Тръмп показва на Путин, че е изправен пред още американски санкции и оръжия, ако откаже да преговаря за прекратяване на войната. Пратеникът на Тръмп Стив Уиткоф прекара три часа с руския президент в Москва в сряда, въпреки че до момента, в който писахме това, не бяха излезли подробности от срещата.

В сряда късно в пресата се появи информация, че Тръмп се надява скоро да се срещне с руския президент и след това да посредничи за среща между Путин и украинския президент Володимир Зеленски. Междувременно Тръмп може да увеличи натиска върху Москва, като изпрати повече оръжия на Украйна и добави Китай към списъка със санкции за купувачи на петрол.