IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 68

Скален масив се срути върху мъж в мина в Албания, той загина

Във връзка със смъртта на мъжа са арестували петима души от персонала

07.08.2025 | 14:18 ч. Обновена: 07.08.2025 | 17:20 ч. 1
Pixabay

Pixabay

Мъж загина по време на работа в мина в Булчиза, Североизточна Албания, след като скален масив се срути върху него, съобщиха Евронюз Албания и информационният портал "Шчиптаря". Инцидентът е от вчера.

Мъж на 66 години, който бил помощник по поставяне на подпори, бил на работа в галериите на мината. След като скалният масив в мината се срутил върху него, мъжът починал от раните си.

От албанската полиция информираха днес, че във връзка със смъртта на мъжа са арестували петима души от персонала, който отговаря за поддръжката на мината.

Според полицията те не са предприели нужните мерки, за да гарантират необходимите условия за безопасност в съоръжението, в което се добива хром, и са обвинени в нарушаване на правилата за безопасни условия на труд, което е довело до смърт. / БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

мина Албания инцидент загинал
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem