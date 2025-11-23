Честит рожден ден на Хейли Бийбър и Скарлет Йохансон

В света на звездите и блясъка на Холивуд Хейли Бийбър и Скарлет Йохансон са две жени, които идват от различни вселени, но владеят до съвършенство изкуството да бъдат безупречно стилни и успешни личности.

Едната — супермодел и бизнесдама, превърнала минимализма в своя запазена марка. Майка, съпруга, модел и основател на козметичния гигант Rhode - тя е Хейли Бийбър и на 22 ноември празнува своя 29-и рожден ден.

Другата — една от най-влиятелните актриси, носителка на престижни награди, майка, съпруга и вдъхновяваща жена - тя е Скарлет Йохансон и на 22 ноември става на 40.

И макар двете да изглеждат много различни, техните истории са пример за всяка жена - как се балансира успешно между кариера, семейство и публичен образ.

Хейли Бийбър – от модния подиум до бизнеса и козметичната индустрия

През последните години името на Хейли Бийбър се превърна в синоним на „новата вълна“ в красотата и лайфстайла. Родена през 1996 г., Хейли започва кариерата си като модел, но истинският ѝ пробив идва с развитието на личния ѝ бранд.

Младата бизнесдама е основател на един от най-популярните козметични брандове в света – Rhode.

Продуктите, любими на милиони дами по целия свят, които търсят ефект „гладка кожа като стъкло“.

С Rhode Хейли се утвърди като предприемач със силно влияние в индустрията. Брандът ѝ се разпродава за минути, а почти няма жена по света, която да не носи гланц Rhode в дамската си чанта.

