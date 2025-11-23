IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 56

Русия пое контрола над още 3 селища в Украйна

Това се случва в момент, когато украински, американски и европейски представители водят преговори в Женева

23.11.2025 | 19:00 ч. 57
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Руското министерство на отбраната заяви, че неговите сили са превзели още три селища в източната част на Украйна, предадоха Франс прес и ТАСС.

Според министерството са били завзети Петровское в Донецка област, където се водят основните боеве, както и Тихое и Отрадное в Днепропетровска област, където руските сили проникнаха през лятото. 

Украинската армия изпитва затруднения на фронта, като в момента се бори да не загуби контрола над няколко свои бастиона  на фронта и е започнала да отстъпва в северната и южната част на страната, където фронтовите линии не бяха мърдали от няколко месеца.

Това се случва в момент, когато украински, американски и европейски представители водят преговори в Женева, като обсъждат плана от 28 точки, предложен от американския президент Доналд Тръмп с цел да сложи край на близо четиригодишната война. Той обаче предизвиква притеснения в Киев, защото включва няколко от руските искания - Украйна да отстъпи територии на Русия, да приеме намаляване на армията си и да се откаже от присъединяване към НАТО. Той обаче предлага западни гаранции за сигурност на Украйна, които да ѝ помогнат да избегне ново руско нападение - нещо, което Киев иска от години, отбелязва АФП.

Руският президент Владимир Путин призова Киев да преговаря въз основа на документа. Той заплаши, че в случай на отказ ще продължи завоеванията в Украйна.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Русия Украйна
Новини
Виж всички новини
Войната в Украйна
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem