След срещата с Путин: Разкритикуваха Уиткоф заради “некомпетентност”

Специалният пратеник на президента Доналд Тръмп за САЩ, Стив Уиткоф, беше разкритикуван за “вредна некомпетентност“ по време на разговорите си с руския лидер Владимир Путин.

В публикация в социалната мрежа X Майкъл Макфол, който е служил в администрацията на Барак Обама, включително като посланик на САЩ в Руската федерация, реагира на съобщенията, че Уиткоф е представил противоречиви разкази за намеренията на Путин в няколко разговора с европейски лидери миналата седмица, създавайки объркване.

Едно от обещанията на Тръмп по време на президентската кампания през 2024 г. беше да прекрати войната в Украйна в рамките на 24 часа след встъпването си в длъжност, но той досега не е успял да го направи.

В подновен опит да посредничи за мирно споразумение между воюващите страни, Уиткоф се срещна с Путин в сряда за тричасови разговори, което беше петото му пътуване до Москва в качеството му на пратеник на Тръмп.

Според The Wall Street Journal, Уиткоф е представил плана на Путин за прекратяване на огъня на европейски представители, след като се е срещнал с руския лидер. Позовавайки се на анонимни източници, изданието съобщава, че Москва е готова да се изтегли от южните региони Запорожие и Херсон в замяна на пълен контрол над Донецка област.

Изданието съобщава, че на следващия ден той е представил различно твърдение - че Путин ще се изтегли и ще замрази фронтовата линия, а също и че по време на трети разговор е казал, че руският лидер иска Украйна да се изтегли от Донецк в замяна на прекратяване на огъня.

Макфол, сега преподавател в Станфордския университет, заяви: “Това е дълбоко вредна некомпетентност. Уиткоф най-накрая трябва да започне да си води бележки от посолството на САЩ за бъдещи срещи. Така работи професионалната дипломация.“

Междувременно други личности също критикуваха специалният пратеник на Тръмп. Журналистът Майкъл Вайс написа: “Пратеникът на САЩ е изключително некомпетентен и объркването му причинява дипломатически кризи.“

Гари Каспаров, руски гросмайстор по шах и политически активист, също се включи в дискусията: “Както при повечето назначени от Тръмп, единствената квалификация на Уиткоф е, че президентът на САЩ е сигурен, че ще постави личните интереси и желания на Тръмп пред американските национални интереси без да се замисля. Разбира се, че е некомпетентен.“

Въпреки критиките, президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че срещата между Уиткоф и Путин е била “изключително продуктивна” и е постигнат голям напредък.

Срещата на върха между Доналд Тръмп и Владимир Путин е насрочена за този петък, 15 август.