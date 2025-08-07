IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 117

Съветник на Зеленски опроверга информация за преговорите на Уиткоф в Москва

Нищо подобно не беше казано по време на разговора на лидерите вчера, казва приближеният

07.08.2025 | 23:22 ч. Обновена: 07.08.2025 | 23:27 ч. 0
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Съветник на украинския президент Володимир Зеленски коментира информацията на полския портал Onet за „изгодното предложение“ на САЩ по отношение на Русия за Украйна, предаде украинската агенция УНИАН. 

Onet съобщи по-рано, че пратеникът на президента на САЩ Стив Уиткоф е озвучил на среща с Владимир Путин план, който включва: споразумение за прекратяване на огъня в Украйна, а не за мир; фактическо признаване на териториалните придобивки на Русия, като решението по този въпрос ще бъде отложено „за 49 или 99 години“; премахване на повечето санкции срещу Русия и в дългосрочен план възобновяване на енергийното сътрудничество, тоест на износа на руски газ и петрол. Според Onet, в предложението липсва гаранция за неразширяване на НАТО, както и обещание за спиране на военната подкрепа за Киев.

„Нищо подобно не беше казано по време на разговора на лидерите вчера, а и Уитков не е казвал нищо подобно, той е казвал други неща“, написа Дмитрий Литвин в социалната мрежа X. 

Източник за РБК-Украйна съобщи, че Украйна подкрепя идеята за прекратяване на огъня в небето, но разговори в по-широк план все още не са се състояли. Обсъжда се участието на Европа в преговорите и Тръмп е отворен за този формат, твърдят източници. Датата на потенциална среща на най-високо ниво не е определена. Що се отнася до инициативата за прекратяване на огъня в небето, Москва все още не е дала ясен отговор на това предложение. Вероятното съгласие на Кремъл за преговорите може да е само тактическа маневра, казват източници в Украйна, пише БГНЕС.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

зеленски уиткоф русия
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem