Съветник на Зеленски опроверга информация за преговорите на Уиткоф в Москва

Съветник на украинския президент Володимир Зеленски коментира информацията на полския портал Onet за „изгодното предложение“ на САЩ по отношение на Русия за Украйна, предаде украинската агенция УНИАН.

Onet съобщи по-рано, че пратеникът на президента на САЩ Стив Уиткоф е озвучил на среща с Владимир Путин план, който включва: споразумение за прекратяване на огъня в Украйна, а не за мир; фактическо признаване на териториалните придобивки на Русия, като решението по този въпрос ще бъде отложено „за 49 или 99 години“; премахване на повечето санкции срещу Русия и в дългосрочен план възобновяване на енергийното сътрудничество, тоест на износа на руски газ и петрол. Според Onet, в предложението липсва гаранция за неразширяване на НАТО, както и обещание за спиране на военната подкрепа за Киев.

„Нищо подобно не беше казано по време на разговора на лидерите вчера, а и Уитков не е казвал нищо подобно, той е казвал други неща“, написа Дмитрий Литвин в социалната мрежа X.

Източник за РБК-Украйна съобщи, че Украйна подкрепя идеята за прекратяване на огъня в небето, но разговори в по-широк план все още не са се състояли. Обсъжда се участието на Европа в преговорите и Тръмп е отворен за този формат, твърдят източници. Датата на потенциална среща на най-високо ниво не е определена. Що се отнася до инициативата за прекратяване на огъня в небето, Москва все още не е дала ясен отговор на това предложение. Вероятното съгласие на Кремъл за преговорите може да е само тактическа маневра, казват източници в Украйна, пише БГНЕС.