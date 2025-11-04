Берлин търси начини, но германските младежи са твърдо против задължителната военна служба

Във видеоклип, публикуван онлайн, Бен Хашим се обръща към своите сънародници - млади германци, които ще навършат 18 години догодина.

"Сготвени сте", казва той на 2,7 милиона зрители в TikTok. "Може би сте чували, че през 2026 г. трябва да отидете на фронта."

Въпреки че думите му са явна хипербола, секцията с коментари към видеото отразява разгорещения дебат относно наборната военна служба в Германия. Един потребител пише, че ще се "присъедини доброволно", докато други споделят идеи как да се провалят на медицински прегледи. Мнозина питат защо трябва да служат на страна, която според тях им е дала малко в замяна.

В продължение на седмици Германия спори как да намери до 80 000 допълнителни новобранци, за да постигне целта си от 260 000 активни войници до 2035 г.

През лятото министърът на отбраната Борис Писториус обяви планове, според които от януари всеки 18-годишен мъж трябва да попълни въпросник, оценяващ готовността му да служи в Бундесвера, германската армия, поне шест месеца.

Очаква се това да добави няколко хиляди допълнителни новобранци към приблизително 10 000, които вече се записват доброволно годишно. От средата на 2027 г. всички млади мъже ще трябва да преминат задължителен скрининг, въпреки че службата остава доброволна.

Но всичко това е малко вероятно да привлече достатъчно новобранци и дебатът е за това как да се компенсира недостигът, от възстановяване на наборната военна служба до наборна лотария по датски начин.

Има хиляди видеоклипове под хаштага "Wehrpflicht" (наборна служба), някои от които са натрупали милиони гледания.

Хелена Клиър, на 19 години, която е доброволец в социална организация, работейки в начално училище, излага несъгласието си с всякаква форма на задължителна служба във видеоклипове, които са натрупали хиляди гледания. Тя казва:

"Според мен всичко трябва да е доброволно, защото никой не може да бъде принуден, в най-лошия случай, да убие друг човек."

Ако наборната военна служба стане неизбежна, Клиър би подкрепила задължителна социална година за всички - идея, която Зелените наскоро предложиха, която би позволила на младите хора да избират между военна служба и социални или благотворителни институции.

Всеки план трябва да включва както мъже, така и жени, добавя Клиър. Но тъй като правната рамка се отнася само за мъжете, това би изисквало промяна на конституцията, която при сегашния парламентарен състав е малко вероятно да получи необходимото мнозинство от две трети.

Скорошно проучване на Forsa установи, че повече от половината германци подкрепят наборната военна служба, но сред младите хора 63% са против. Моделът на лотарията, при който службата остава доброволна, но недостигът се запълва чрез случаен подбор, среща по-силна съпротива, като 76% от анкетираните са против него.

Идеята изглежда е трябвало да бъде обявена миналия месец, но минути преди насрочена пресконференция Социалдемократическата партия (ГДП) оттеглила подкрепата си и планът се провалил. Поне засега.

Мануел Щрох Прието, ръководител на ученическия клон на младежкото крило на ХДС, предупреждава, че епизодът е предизвикал нова несигурност.

"Най-важното е, че се нуждаем от ясен път напред."

20-годишният мъж вярва, че наборната военна служба ще бъде необходима за постигане на целите за войските, но призова за повече стимули.

"Според мен няма как да се избегне въпросът дали ще се случи наборна военна служба. Но в рамките на „ако“ е и „как“. Как да структурираме наборната военна служба? Има безброй начини да се включат идеите на засегнатите."

Квентин Гертнер, 18 г., ръководител на Федералната ученическа конференция, смята, че младите хора са били игнорирани в дебата.

"Не можете да изисквате нещо от нас и да не искате да говорите с нас", казва той.

Гертнер току-що е започнал обучението си по молекулярна биотехнология, но обмисля да завърши основно обучение след дипломирането си.

„Ако беше наложена наборна военна служба, щях да служа на страната си“, казва той. „Въпреки това, мога да разбера всеки млад човек, който би се замислил два пъти, когато се сблъска с държава, която го забравя отново и отново.“

Бундесверът вече се е опитал да направи службата по-привлекателна, като е повишил заплатите и е предложил финансиране за шофьорски книжки. Предлага се и да се позволи на бъдещите студенти да отчитат военната си служба към изискванията за курсове.

Нахлуването в Украйна преди три години промени перспективата му за отбраната и той обмисля да стане запасен офицер, след като завърши юридическото си образование.

"Никой не казва, че иска да ходи на война. Аз също не искам и не искам да държа оръжие", казва той пред The Times. "Но разбирането, че се нуждаем от отбрана, се е вкоренило у мнозина от моето поколение - и готовността да поемат отговорност."

Докато законопроектът продължава да се обсъжда, публичната критика на младежките организации относно тяхното изключване е оказала известен ефект. Писториус лично е разговарял с Гертнер, който също е поканен като експерт за консултация по законопроекта следващата седмица. Той ще се възползва от възможността да повтори позицията си.