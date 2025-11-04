Седем мигранти са задържани на граничен преход "Кулата"

Седем мигранти са задържани на граничния преход с Гърция - "Кулата", съобщи заместник-директорът на Главна дирекция "Гранична полиция" старши комисар Петър Джигов.

Той поясни, че днес около 11:00 часа гранични полицаи са спрели за проверка няколко товарни автомобила. На базата на анализа на риска са изведени рискови профили. При проверката шофьорът на един от камионите е показал нервност. Той е проверен подробно. В управлявания от него товарен автомобил са открити седем души, скрити в местата за багаж. При първоначалните разпити мигрантите са заявили, че са китайски граждани, но в хода на продължаващите процесуално-следствени действия ще бъде установено откъде пътуват и как са влезли в страната, уточни старши комисар Джигов.

Той добави, че камионът, който е с българска регистрация е пътувал от София за Гърция. Шофьорът също е българин и е криминално проявен. Той не е бил следен, проверен е изцяло на база на изведени рискови профили. По думите на заместник-директора на Главна дирекция "Гранична полиция" са създадени рискови профили, които са сведени до знанието на граничните полицаи, които съответно следят за съмнително поведение при полицейска проверка. Набляга се и на самата дестинация на товарния автомобил, тоест откъде тръгва и дали е спирал някъде, като на базата на това се осъществява самата задълбочена проверка на превозното средство.

Мигрантите в момента са в добро физическо състояние. Самата проверка и самото сваляне на тези хора тук предотвратява едно по-тежко последствие, тъй като при дългия път и студеното време не се знае в какво състояние може да пристигнат на мястото, за което пътуват, смята старши комисар Джигов. В момента се извършват процесуално-следствени действия. Осигурени са и преводачи.

На брифинга присъстваха също председателят на Районната прокуратура в Благоевград Елица Калпачка и комисар Евлоги Поюков-изпълняващ длъжността началник на Гранично полицейско управление-Петрич.