Ето защо Ана де Армас е скъсала с Том Круз

Появи се нова информация за отношенията между Том Круз и Ана де Армас.

През октомври стана ясно, че 37-годишната актриса и 63-годишният актьор са скъсали. Имаше слухове, че двамата запазват приятелски отношения и ще продължат да работят заедно.

Ана е взела решението за раздялата, тъй като отношенията им се развивали прекалено бързо.

"Том и Ана са приключили засега. Беше повече решение на Ана, защото нещата се развиваха бързо и тя започна да се чувства малко некомфортно относно това колко бързо вървеше това", коментира източник на "Us Weekly".

Все пак, казва се, че актрисата много харесва Том.

Още за отношенията им четете в teenproblem.net