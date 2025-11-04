Русия е атакувала и убила с дронове двама цивилни

Представители на украинската армия заявиха днес, че руските сили са убили двама невъоръжени цивилни с дистанционно управляеми дронове в източната част на Харковска област, предаде ДПА.

Твърдението идва, след като украинско военно формирование публикува видеоклип във "Фейсбук", в който се виждат двама мъже, вървящи по улицата. Първо, мъж, носещ бяло знаме и водещ куче на каишка, е убит от дрон. След това втори мъж, който се кръсти, е поразен от друг дрон. Атаката е станала вчера близо до контролираното от Русия село Крухлякивка. Украинската прокуратура започна разследване за потенциално военно престъпление. Автентичността на видеото не може да бъде потвърдена от независим източник.

Руски медии по-рано споделиха кадри от същия инцидент, твърдейки, че цивилните са били убити от украински дронове по на север, близо до Петропавловка, като мъжете са били уцелени, докато се придвижвали към руски позиции.

Украинските власти заявиха, че руските сили са заснели атаката сами, за да използват кадрите за пропаганда и да обвинят Украйна.

Русия многократно е отричала, че атакува цивилни, твърдейки, че нанася удари само по военни цели, отбелязва БТА.