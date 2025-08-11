Тръмп заяви, че отива на посещение в Русия, макар Аляска да е на САЩ ВИДЕО

Доналд Тръмп два пъти погрешно заяви, че „отива в Русия“ по време на пресконференция в Белия дом.

Той прекара много време, говорейки за Русия и предстоящата си среща с Владимир Путин. Ала два пъти изказа два пъти сгреши по време на брифинга, който продължи повече от час, казвайки, че ще се срещне с руския президент в Русия, а не в Аляска.

За първи път, когато обсъждаше „извънредната ситуация за обществената безопасност“ във Вашингтон, той каза:

„Това е трагична извънредна ситуация и е неудобно за мен да съм тук горе. Знаете ли, ще се видя с Путин. Отивам в Русия в петък. Не ми харесва да съм тук горе и да говоря за това колко опасна и колко мръсна и отвратителна е била тази някога красива столица, с графити по стените.“

BREAKING: In a shocking moment, Trump forgets that he's going to Alaska to meet Putin this week. "It's embarrassing for me to be up here. I'm gonna see Putin. I'm going to Russia on Friday." Where is the coverage of his cognitive decline? pic.twitter.com/gSaXcyK5wy — Really American 🇺🇸 (@ReallyAmerican1) August 11, 2025

По-късно по време на пресконференцията Тръмп каза: „Отиваме в Русия. Това ще бъде голяма работа.“

Но към края той каза: „Мисля, че е много уважително, че президентът на Русия идва в нашата страна, за разлика от нас да отиваме в неговата страна или дори на трето място от трета страна.“

След като бившият президент Джо Байдън случайно представи Володимир Зеленски като Владимир Путин, преди бързо да се поправи, републиканците определиха предшественика на Тръмп като „напълно негоден за работата“. Подобна реакция обаче едва ли ще дойде срещу Тръмп.