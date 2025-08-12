Чатботът на Илон Мъск с изкуствен интелект, Grok, обяви президента Доналд Тръмп за „най-известния престъпник“ във Вашингтон в поредица от публикации в социалната мрежа на създателя си - X.

В отговор на въпроси от потребители в неделя и понеделник относно престъпността в столицата на САЩ, Grok многократно заяви, че 34-те присъди на Тръмп в Ню Йорк за фалшифициране на бизнес документи го правят най-скандалния престъпник в града.

В понеделник Тръмп обяви планове за федерализиране на полицейското управление на Вашингтон и разполагане на войници от Националната гвардия по улиците на града, твърдейки, въпреки доказателствата, че престъпността там е „извън контрол“.

Изявленията на Грок вероятно не отразяват никакво скрито „мнение“, което Grok AI поддържа, и може да не са резултат от задълбочен анализ на престъпността във Вашингтон. Въпреки че последните актуализации добавиха способности за „разсъждение“, чатботове като Grok все още до голяма степен работят, като генерират правдоподобни отговори на конкретни подкани, базирани на статистически модели в човешката реч. Често има малка последователност между отговорите им към различните потребители и понякога те измислят „факти“.

Но твърденията на Grok AI подчертават продължаващата борба на Илон Мъск да изгради надежден десен чатбот, който отразява неговия конспиративно оцветен поглед върху реалността. В други публикации Grok отрече предишните си думи за Тръмп и в един момент избра Хънтър Байдън за най-известния престъпник във Вашингтон.

„Grok AI наистина трябва да бъде по-базиран и ще бъде“, каза Мъск в неделя вечерта. „Базиран“ е онлайн жаргонен термин, който може да означава „безразличен към това, което мислят другите“.

Миналия месец Grok AI предизвика противоречия като многократно хвалеше Адолф Хитлер, призоваваше за нов Холокост и в един момент се обяви за „МехаХитлер“. Компанията майка xAI обвини нови инструкции в кода, които са го направили твърде отзивчив към предпочитанията на потребителите и минали публикации.

В неделя Grok беше за кратко спрян от X, като по-късно каза на различни потребители, че собствените му изявления за Тръмп или за Газа са виновни. Но Мъск обяви:

„Това беше просто глупава грешка. Grok всъщност не знае защо беше спрян.“

Grok е опитът на Илон Мъск да се конкурира с по-известни чатботове като ChatGPT на OpenAI и Gemini на Google.