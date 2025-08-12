Ерата на големите увеличения на заплатите за нископлатените работници приключи

Нещо забележително се случи в годините непосредствено преди и особено след пандемията: заплатите на бедните работници започнаха да се увеличават много по-бързо, отколкото на богатите.

Тази ера може би вече е спряла поне временно. А с нарастващите опасения за състоянието на пазара на труда след разочароващия доклад за заетостта през юли, тя може би е приключила напълно, пише WSJ.

Ръстът на заплатите за работниците с ниски доходи изглежда се е влошил значително през последните месеци, докато ръстът на заплатите за техните колеги с по-високи доходи се е задържал много по-добре. Това е промяна, която може да е от значение не само за нископлатените работници, но и за икономиката като цяло.

Годините от началото на 80-те години на миналия век до по-голямата част от 2000-те години се характеризираха с нарастващо неравенство в заплащането. Но около 2015 г. разликата между заплащането на работниците с ниски и високи доходи започна да намалява. Тази промяна според икономистите е била обусловена отчасти от рязък спад в нивото на безработица, който е затруднил заемането на нископлатени работни места. През февруари 2020 г. нивото на безработица беше 3,5%, най-ниското му ниво от края на 60-те години на миналия век.

Динамиката беше усилена от пандемията. Предприятията бързо съкратиха редица работници, включително нископлатени служители в магазини, хотели и ресторанти. Но след това същите тези предприятия отвориха отново и отчаяно се нуждаеха от работници, което позволи на много хора на нископлатени работни места да се издигнат до по-добро заплащане. Мияч на чинии в един ресторант, например, можеше лесно да премине към работа като мияч на чинии в друг ресторант, който плащаше допълнително 1 долар на час.

Ефектите бяха големи. Система за проследяване на заплатите, разработена от Федералния резервен банк на Атланта, използваща данни, които са в основата на доклада за заетостта на Министерството на труда, показа, че годишният ръст на заплатите за средния работник в най-ниското тримесечие по доходи се е увеличил до 7,5% през ноември 2022 г. В сравнение с 4,8% за средния работник в най-високото тримесечие.

Не всички нископлатени работници са се възползвали. Ръстът на заплатите сред по-възрастните хора, които са по-малко склонни да сменят работата си, не е бил толкова силен. Инфлацията, разбира се, е пострадала. Но като цяло, анализ на данните на Министерството на труда, проведен от икономистите Дейвид Аутор, Ариндражит Дубе и Ани Макгрю, установява, че реалните или коригирани спрямо инфлацията заплати за тези на дъното са се увеличили спрямо тези на върха.

Това изглежда вече не е така. Към юли ръстът на заплатите през най-долното тримесечие е бил 3,7% според Федералния резерв на Атланта, което е около най-ниското ниво от 2017 г. За най-горното тримесечие той е бил 4,7%.

Анализ на данните за клиентите на BofA, проведен от Института Bank of America, разказва подобна история. Той показва, че заплатите след данъци за домакинствата в долната трета по доходи са се увеличили с 1,6% през юни спрямо предходната година, в сравнение с 2,9% за домакинствата в горната трета. Съвсем наскоро, през декември, данните на BofA показаха, че ръстът на заплатите за домакинствата с по-ниски доходи изпреварва ръста на заплатите за домакинствата с високи доходи.

По-хладният пазар на труда вероятно има нещо общо с неотдавнашното забавяне на растежа на заплатите за работниците с ниски доходи. Нивото на безработица, което спадна до 3,4% през април 2023 г., оттогава се е повишило до 4,2%.

Но настоящата среда на пазара на труда, където работодателите не са склонни да уволняват, но и не са склонни да наемат , поставя много по-бедни работници в неизгодно положение. Това е така, защото те са по-склонни да работят на места с честа текучество на персонала, често защото заетостта е силно сезонна, като например хотели, ресторанти и търговия на дребно.

„Най-добрият начин работниците да получат увеличение на заплатите си е да сменят работата си, а това не се наблюдава толкова често“, каза Елиз Гулд , икономист в Института за икономическа политика.

Според Федералния резерв на Атланта, ръстът на заплатите за хората, които наскоро са сменили работата си, е достигнал 4,3% през юли, колкото е и този за хората, които са останали на работа. Преди тази година последният път, когато ръстът на заплатите за хората, сменили работата си, не е бил по-висок от този за тези, които са останали на работа, е бил през октомври 2010 г.

Поведението на по-бедните работници по отношение на харченето също изглежда се променя. През юни тримесечната плъзгаща се средна стойност на разходите на BofA за кредитни и банкови карти от домакинствата в долната трета по доходи беше с 0,2% под нивото от предходната година. Това се сравнява с ръст от 0,7% за домакинствата в средата и ръст от 1,2% за домакинствата в горната трета.

Несигурността относно търговската политика на президента на САЩ Доналд Тръмп може да е допринесла за нежеланието на някои фирми да наемат нови служители. Така че всяка яснота относно търговията може да помогне за растежа на заплатите на работниците в долния клас. Въпреки това, темпът на наемане на персонал беше изключително бавен, преди Тръмп да дойде на власт. Освен това, ако скорошната слабост на пазара на труда продължи, работниците с ниски доходи, които обикновено са изложени на много по-висок риск от съкращения, биха могли да бъдат най-засегнати.

Ако ръстът на заплатите за домакинствата с по-ниски доходи продължи да бъде ограничен, това би могло да повлияе на общите перспективи за разходите. Това е така, защото въпреки че по-бедните хора харчат много по-малко от по-заможните си колеги, те имат много повече неудовлетворени нужди и в резултат на това са склонни да харчат повече за всеки допълнителен долар, който получават. По-съществено е, че нарастващото неравенство в заплащането може да затрудни бедните да се изкачат по стълбицата на доходите.