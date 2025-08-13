Еверест е твърде пренаселен, Непал отвори 97 други върха за алпинистите

През последните години алпинистите, приближаващи се до Еверест, са били поразени не само от величието на небесата и ледените върхове, които ги обграждат, но и от дължината на опашката. Сега, в опит да привлече катерачите далеч от пренаселения връх и да разпространи икономическите ползи от туризма, Непал отваря почти 100 други върха за смели катерачи.

Планините, които властите отварят за туризъм, са в западната част на страната, с височина от 5870 м до 7132 м (Еверест е 8849 м) и се намират в отдалечените провинции Карнали и Судурпашчим.

Пешеходният туризъм в тези райони не е бил насърчаван преди. Катерачите е трябвало да кандидатстват за разрешителни, които са получавали трудно или срещу голяма сума пари. Самият терен също е бил непосилно труден - туристите е трябвало да шофират няколко дни от Катманду, преди дори да обуят туристическите си обувки.

Сега катерачите няма да е необходимо да плащат за разрешителни за 97 върха в този регион. Най-големите от тях включват Апи Уест, Сайпал, Фирнкоф и Бобайе Чули.

Преди това трекингът и организираните експедиции бяха ограничени предимно до източните и централните части на Непал, където се намират Еверест, Лхотце и Канченджунга (всички над 8000 м). Белязан от пренебрегване и бедност, с лоши пътища, училища и здравеопазване, властите се надяват, че притокът на катерачи може да донесе работни места и доходи в западния регион.

„Надяваме се, че освобождаването от разрешителни ще насърчи алпинистите да посетят девствените и спиращи дъха райони на Карнали и далечния запад“, каза Лиладхар Авасти, говорител на непалския департамент по туризъм. „Тези върхове остават неизкачени поради отдалечеността си. Тази инициатива може да създаде местни работни места и да насърчи предприемачеството.“

През последните години експедициите до Еверест и околните планини стават все по-луксозни. Много чуждестранни катерачи предпочитат по-лесни дестинации пред изтощителни, многодневни преходи. Те искат да летят директно до дестинациите, да сведат до минимум времето си в планината и да се насладят на домашен уют.

„Виждаме две основни причини, поради които Карнали и далечните западни региони привличат по-малко туристи и катерачи, въпреки спиращата дъха красота и многобройните неизкачвани върхове“, каза Авасти. „Първо, логистичните предизвикателства са значителни поради отдалечеността на тези райони. Достигането до тях изисква полет от Катманду, последван от часове шофиране и след това няколко дни преход, само за да се започне. За разлика от тях, региони като Кхумбу и Анапурна са се превърнали в утвърдени туристически центрове.

По време на сезона за изкачване на Еверест, базовият лагер предлага удобства, сравними с тези на град. До него се стига и с хеликоптер.

Трекинг агенциите играят ключова роля в разработването на трекинг дестинации, каза Авасти.

„В добре познатите региони всичко вече е налице - опитни водачи, фиксирани маршрути, хотели и чайни по маршрута. Агенциите не е необходимо да инвестират време и ресурси в създаването на нови пакети или логистика. Това не е така в Карнали и далечния запад.“

Кул Бахадур Гурунг, бивш генерален секретар на Непалската алпинистическа асоциация, приветства плана, казвайки, че е добре за алпинистите да имат нови дестинации, към които да се радват, но каза, че ще е нужно време, за да се създаде необходимата инфраструктура.

„За да се насладим на тези върхове, се нуждаем от добри маршрути за трекинг, настаняване и водачи, така че туристите да могат лесно да стигнат до тях“, каза той.

Пренаселеността на Еверест се превърна в проблем през последните години, което допринесе за броя на нараняванията и смъртните случаи. Непалското правителство увеличи таксата, която алпинистите трябва да платят за изкачване на Еверест, от 11 000 долара на 15 000 долара на човек, считано от 1 септември, като начин за намаляване на броя на изкачвачите.

В цялата страна цената на разрешително за изкачване на връх между 7001 м и 7500 м ще се увеличи почти двойно съгласно правилата до 800 долара, докато разрешителните за върхове между 5400 м и Изкачването на 7000 м ще струва 500 долара. 97-те върха в далечния запад на страната са освободени от такси.

Предложено е също така алпинистите, които се стремят към Еверест, да бъдат задължени първо да изкачат поне един по-нисък връх от 7000 метра. Законопроектът е в парламента.

„Това е добре за безопасността“, каза Бахадур. „През последните десет години наблюдаваме нарастване на жертвите... проблемът е, че някои катерачи са неопитни и изкачването на по-малки върхове ще им помогне да се подготвят. Това е отговорен туризъм.“

Непал е дом на осем от осемхилядниците в света. Има 3310 върха, които са над 5500 м.

Анг Цшеринг Шерпа, бивш президент на Непалската алпинистическа асоциация, предупреди, че отмяната на разрешителните може да не е достатъчна сама по себе си, за да насърчи нова вълна от пътувания до региона.

„Предложихме и данъчни облекчения за туристически и експедиционни агенции, работещи в тези региони, но разходите остават високи. Организирането на пътувания там не е само въпрос на печалба — то е изключително скъпо поради липса на транспорт, инфраструктура и дори надеждна информация. Често са необходими два дни шофиране само за да се стигне до Непалгандж или Дхангадхи, преди да започне действителният трекинг. Въпреки че има полети, едночасовите полети са толкова скъпи, колкото и полетите до Банкок.“