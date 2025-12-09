Откриха нови доказателства за селективен канибализъм сред неандерталците в Европа

Неандерталците, за които се смята, че са полагали грижи за болни членове на обществото, не са се притеснявали да прибягват до убийства, осакатяване на мъртвите и канибализъм, пишат порталът Scinexx, цитирайки изследване, публикувано от Scientific Reports.
Това се доказва наред с други неща и от многобройните костни фрагменти на възраст от 41 000 до 45 000 години, носещи следи от наранявания и удари, открити от изследователите в пещерата Гойет в Белгия.
„Неандерталският канибализъм може да обхваща широк спектър от мотиви, от стратегии за оцеляване и конкуренция между видовете до ритуален акт“, обясняват Куентин Коснефроа от университета в Бордо и неговите колеги.
Първото откритие от Гойет на базата на анатомични и генетични анализи показва, че костните фрагменти със следи от канибализъм са от поне четири по-млади жени и две малки деца. В сравнение с други неандерталски останки това е много едностранчиво, специфично разпределение по пол и възраст, обясняват Коснефрой и неговият екип. „Тези резултати показват, че останките от Гойет представляват умишлен подбор на индивиди и не са просто случайни смъртни случаи на представители на тази неандерталска популация“, пишат палеоантрополозите.
Второто откритие дава основание да се заключи, че жертвите на канибализъм не са местни, а от чуждестранен произход. „Неандерталците от Гойет по този начин предполагат екзоканибалистични практики“, съобщават изследователите. Понятието описва канибализъм, при който членове на други групи биват убивани и консумирани. Убитите жени са от един и същ регион, но не са били роднини помежду си.
Измерванията на костите разкриват, че убитите и канибализирани неандерталски жени са били забележително ниски на ръст. Костите на краката им са били значително по-тънки и по-крехки, отколкото е било типично за неандерталците от този период. „Следователно можем да предположим, че неандерталците от Гойет не само са били жертви на канибализъм заради произхода си, но и че са били убивани като част от целенасочен лов на фини, ниски жени и юноши“, пишат Коснефрой и колегите му.
Според палеоантрополозите този целенасочен подбор не може да се обясни единствено с факта, че местните неандерталци просто са ловували и убивали своите събратя от глад. В края на краищата същият слой скала в пещерата Гойет е съдържал и множество животински кости със следи от клане.
Но защо четирите жени и двете деца са били убити и канибализирани? Коснефрой и колегите му подозират, че конкуренцията и конфликтът между неандерталските групи може да са били причината за екзоканибализма. Според тяхната теория жените и децата са били отвлечени и убити, за да отслабят тази съперничеща група. „Може също да се предположи, че тази стратегия за подбор е имала за цел да отслаби репродуктивния потенциал на конкурентна група“, обясняват още палеоантрополозите.
Периодът, по време на който са настъпили тези прояви на канибализъм, също може да подкрепи подобна теория: Това се е случило преди около 45 000 години, време, когато първите групи хомо сапиенс са се разпространявали из Европа.
„Случаят с канибализма в Гойет представлява най-убедителното доказателство до момента за конкуренция между групите в рамките на популациите на неандерталците от епохата на късния плейстоцен“, пишат изследователите. С целенасочения си едностранчив подбор на жертви този случай на екзоканибализъм се различава от всички известни досега случаи, допълват също от Scinexx.
