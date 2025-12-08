Година след бягството на Башар Асад, Сирия се бори да се възроди

Преди година Мохамад Марван се препъва бос и замаян, излизайки от скандалния сирийски затвор Сайдная в покрайнините на Дамаск, докато бунтовническите сили, настъпващи към столицата, отварят вратите му, за да освободят затворниците.

Арестуван през 2018 г. за бягство от задължителна военна служба, бащата на три деца е преминал с колело през четири други затвора, преди да се озове в Сайдная, разпростиращ се комплекс северно от Дамаск, който се е превърнал в синоним на някои от най-лошите зверства, извършени по време на управлението на вече сваления президент Башар Асад.

Завръщането му у дома на 8 декември 2024 г. в къща, пълна с роднини и приятели в селото му в провинция Хомс, е радостно събитие.

Но през следващата годината той се бори да преодолее физическите и психологическите последици от шестгодишното си лишаване от свобода. Страдал е от болки в гърдите и затруднено дишане, които се оказали резултат от туберкулоза. Измъчван е от осакатяваща тревожност и проблеми със съня.

В момента Марван се лекува от туберкулоза и посещава терапевтични сесии в център в Хомс, фокусиран върху рехабилитацията на бивши затворници, а Марван казва, че физическото и психическото му състояние постепенно се е подобрило.

"Бяхме в нещо като състояние на смърт. Сега се върнахме към живот", описва Марван живота си в Сайдная, нарича още и "човешка кланица".

Страната се бори, за да се излекува

В понеделник хиляди сирийци ще излязат по улиците, за да отпразнуват годишнината от падането на режима на Башар Асад.

Подобно на Марван, страната се бори да се възстанови година след края на 50-годишното репресивно управление на династията Асад след 14 години гражданска война, която остави около половин милион загинали, милиони разселени, а страната разбита и разделена, пише АР.

Падането на Асад дойде като шок дори за бунтовниците, които го свалиха. В края на ноември 2024 г. групи в северозападната част на страната, водени от Хаят Тахрир аш-Шам, ислямистка бунтовническа групировка, чийто тогавашен лидер Ахмад аш-Шараа сега е временен президент на страната, започнаха офанзива срещу град Алепо, целяща да го върне от силите на Асад.

Те бяха стреснати, когато сирийската армия се разпадна с малка съпротива, първо в Алеппо, след това в ключовите градове Хама и Хомс, оставяйки пътя към Дамаск отворен. Междувременно бунтовнически групировки в южната част на страната се мобилизираха, за да предприемат собствен натиск към столицата.

Бунтовническата офанзива през ноември 2024 г. първоначално не е имала за цел да превземе Дамаск, а е имала за цел да предотврати очаквана голяма офанзива от силите на Асад в контролирания от опозицията Идлиб, с цел "да завърши преписката Идлиб“, каза Абдул Гани.

Започването на атака срещу Алеппо "беше военно решение за разширяване на радиуса на битката и по този начин за защита на освободените вътрешни райони“, каза той.

При определянето на времето за атаката бунтовниците се възползваха и от факта, че Русия беше разсеяна от войната си в Украйна и че подкрепяната от Иран ливанска бойна групировка Хизбула, друг съюзник на Асад, ближеше раните си след разрушителна война с Израел.

"Когато отбраната на сирийската армия се срина, бунтовниците продължиха напред, "възползвайки се от всяка златна възможност“, каза Абдул Гани.

Успехи в чужбина, предизвикателства у дома

След внезапното си възход на власт, Ал-Шараа започна дипломатическа офанзива, изграждайки връзки със западни и арабски страни, които отбягваха Асад и които някога смятаха Ал-Шараа за терорист.

През ноември той стана първият сирийски президент от обявяването на независимостта на страната през 1946 г., посетил Вашингтон.

Но дипломатическите успехи бяха компенсирани от изблици на междуконфессионално насилие, при които стотици цивилни от малцинствата алауити и друзи бяха убити от проправителствени сунитски бойци. Местните друзски групировки вече създадоха свое собствено де факто правителство и военни в южната провинция Ас-Сувейда.

Продължава напрежението между новото правителство в Дамаск и водените от кюрдите сили, контролиращи североизточната част на страната, въпреки споразумението, подписано през март, което трябваше да доведе до сливане на силите им.

Израел е предпазлив към новото сирийско правителство, водено от ислямисти, въпреки че ал-Шараа заяви, че не иска конфликт със страната. Израел е завзел буферна зона в Южна Сирия, която преди е била патрулирана от ООН, и е започнал редовни въздушни удари и нахлувания след падането на Асад.

Преговорите за споразумение за сигурност са в застой.

Останките от гражданската война са навсякъде. Консултативната група по мини съобщи в понеделник, че най-малко 590 души са били убити от противопехотни мини в Сирия след падането на Асад, включително 167 деца, което поставя страната на път да регистрира най-високия процент на жертви от противопехотни мини в света през 2025 г.

Възстановяването е индивидуално усилие

Възстановяването, което се е случило досега, е до голяма степен от индивидуални собственици, които плащат, за да поправят собствените си повредени къщи и бизнеси.

В покрайнините на Дамаск, някога оживеният палестински лагер Ярмук днес до голяма степен прилича на лунен пейзаж. Превзет от поредица от войнствени групировки, след което бомбардиран от правителствени самолети, лагерът е почти изоставен след 2018 г.

След падането на Асад, постоянен поток от бивши жители се завръщат.

Най-вредните райони остават до голяма степен пусти, но на главната улица, водеща към лагера, малко по малко, взривените стени са подменени в сградите, които остават структурно здрави. Магазините са отворени отново и семействата са се върнали в апартаментите си. Но всяка по-голяма инициатива за възстановяване изглежда все още е далеч.

"Измина една година, откакто режимът падна. Надявам се, че ще могат да премахнат старите разрушени къщи и да построят кули“, каза Махер ал-Хомси, който ремонтира повредения си дом, за да се върне, въпреки че районът дори няма водопровод.

Неговата съседка, Етаб ал-Хавари, беше готова да даде някои отстъпки на новите власти.

"Те наследиха празна страна – банките са празни, инфраструктурата е ограбена, домовете са ограбени“, каза тя.

Басам Димашки, зъболекар от Дамаск, каза за страната след падането на Асад: "Разбира се, че е по-добре, има някаква свобода.“

Но той остава обезпокоен от все още несигурната ситуация със сигурността и нейните икономически последици.

Агенцията на ООН за бежанците съобщава, че над 1 милион бежанци и близо 2 милиона вътрешно разселени сирийци са се завърнали по домовете си след падането на Асад. Но без работа и възстановяване, някои ще си тръгнат отново.