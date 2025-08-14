"Мегасилите", разпространяващи богатството от Близкия изток по целия свят

Когато Иран започна ракетен обстрел по американска военновъздушна база в Катар това лято, това беше една от най-директните атаки срещу американски активи в Близкия изток от години. И все пак, само часове след като снарядите бяха свалени в нощното небе над Доха, в столицата и финансовия център на страната всичко продължи както обикновено . В съседния Абу Даби инвестициите продължиха по план, а банкерите в Дубай изразиха увереност, че Обединените арабски емирства ще избегнат всякакви сериозни последици. В седмиците след атаката Bloomberg News съобщи, че американски компании, включително BlackRock Inc. и xAI на Илон Мъск , обсъждат сделки в Саудитска Арабия, пише Bloomberg.

Очевидно ще са необходими повече от няколко балистични ракети, за да се разклати доверието на бизнес общността в Близкия изток. С ниските си данъчни режими и нарастващия си фонд от суверенно и семейно богатство – който сега надхвърля 5 трилиона долара – регионът е преживял всякакви видове нестабилност. Дори когато конфликтът в района се засили значително от 2023 г. насам, инвеститорите там сигнализират, че Близкия изток все още е отворен за бизнес, а глобалните компании са нетърпеливи да приемат парите им.

Миналата година BlackRock получи инвестиционен ангажимент от 5 милиарда долара от Рияд. Месеци по-късно група, водена от Brookfield Asset Management Ltd., инвестира в базираната в Дубай Gems Education, един от най-големите частни доставчици на образователни услуги в света, залагайки на сектор, който се е възползвал от притока на емигранти; Bloomberg News по-рано оцени сделката на около 2 милиарда долара . Финансовите фирми също продължиха да се разширяват в региона.

Според инвестиционния институт BlackRock, Близкият изток се намира на пресечната точка на три „ мегасили “, които влияят върху инвестициите в момента: геополитическа фрагментация, енергийен преход и изкуствен интелект.

"Комбинацията от надеждни енергийни ресурси и финансиран от петрола мащаб в региона, заедно с постигнатите успехи, би могла да продължи да стимулира възвръщаемостта на капитала, казва Бен Пауъл , главен инвестиционен стратег на BlackRock за Азиатско-тихоокеанския регион и Близкия изток. „Върнахме се към доста конструктивно мислене“, казва той, „като, разбира се, сме уместно нервни и бдителни по отношение на геополитическия риск, който е постоянен, реален и непредсказуем.“

Някои дори виждат възможност в засилената турбуленция. Кен Моелис , ветеран в търговията с ценни книжа от Уолстрийт с тесни връзки с Близкия изток, казва, че военните действия между Иран и САЩ биха могли да послужат като прелюдия към преговори и евентуално към продуктивни отношения. Макар че подобен сценарий не изглежда особено вероятен в момента, ново ядрено споразумение и премахването на санкциите биха отключили иранските петролни резерви за износ и биха увеличили работната сила на страната. „Всичко, което чувам, е какво ще стане, ако мирът не се запази“, каза Моелис в интервю за Bloomberg Television в края на юни.

Чуждестранните инвеститори отдавна се надяват на мир в Близкия изток, но това никога не е било предварително условие за правене на бизнес там. През последното десетилетие йеменските хуси обсипаха Саудитска Арабия с ракети и дронове, включително удар през 2019 г. срещу голямо петролно съоръжение, който разтърси световните петролни пазари. Преди три години подкрепяната от Иран групировка започна удари с дронове, които причиниха експлозии и смъртоносен пожар извън Абу Даби.

Междувременно мултинационални компании, банки от Уолстрийт, хедж фондове и най-богатите по света сключиха нови сделки в Близкия изток, тенденция, която само се ускори през двете години, откакто регионалният конфликт се засили с войната на Израел в Газа. Безредиците другаде по света дори облагодетелстваха Персийския залив: След нахлуването в Украйна през 2022 г. богати руснаци изкупиха недвижими имоти в Дубай , стремейки се да диверсифицират рублите си и служейки като тласък за цените на имотите, които вече се покачваха рязко след пандемията от Covid-19.

„Въпреки неотдавнашното напрежение, бизнесът в Близкия изток остава стабилен“, казва Памела Томсън-Хол , главен изпълнителен директор за международен бизнес в застрахователния брокер и консултантска фирма WTW. „Продължаваме да инвестираме значително в региона, като откриваме нови застрахователни и презастрахователни бизнеси, както направихме наскоро в Саудитска Арабия. ОАЕ остават централни за нашата амбиция за глобален растеж.“

Данните разкриват мащаба на притока. Финансовият район на Дубай отчете рекордно увеличение от 32% в регистрациите на компании през първата половина на годината, подпомогнато отчасти от продължаващия прилив на хедж фондове. Главният остров на финансовия център на Абу Даби наема около 29 000 души, много от които работят за 144-те фирми за управление на фондове и активи, базирани там. Рияд видя редица големи имена, включително Goldman Sachs Group Inc., да придобиват лицензи за регионални централи , докато служители в Доха предлагат привилегии на фирми от Уолстрийт, докато те се стремят да превърнат града в следващия голям финансов център в Близкия изток.

В дните преди Израел и САЩ да открият огън срещу Иран, главният изпълнителен директор на Blackstone Inc. Стивън Шварцман говори за възможността в Близкия изток. Фирмата – сега най-големият мениджър на алтернативни активи в света, с над 1 трилион долара активи под управление – разглежда Персийския залив като инвестиционна дестинация, а не просто като място за набиране на огромни суми капитал. Въпреки че местният бизнес традиционно доминира в региона, бързият растеж на градовете в Персийския залив като международни центрове го прави привлекателна възможност, каза Шварцман в интервю за Bloomberg Television .

Това не е превърнало Близкия изток в следващата Силициева долина. Много глобални компании все още гледат на региона главно като на източник на инвестиционен капитал. Многото частни инвестиционни компании, които се установяват там, се стремят предимно да набират капитал, а не да търсят местни придобивания.

Въпреки това, страни като ОАЕ и Катар разглеждат споразумението като добра сделка и за тях. Те печелят милиарди долари повече от петрол, отколкото могат да похарчат у дома, и трябва да намерят къде да вложат парите. Междувременно те се надяват тези залози да им помогнат да получат дял от изкуствения интелект, финансите или друга индустрия, която би могла да надживее пазара на изкопаеми горива.

Дори Саудитска Арабия, където финансите са по-ограничени, остава един от най-активните пазари за първични публични предлагания и сред най-големите емитенти на държавни облигации на развиващите се пазари, показвайки широка международна подкрепа за своята икономика. Плановете за диверсификация на кралството ще продължат да изискват партньорства с редица мениджъри на активи и предприемачи в недвижими имоти и е вероятно то да продължи да сключва трансгранични сделки, които отговарят на целите му за местната икономика.

„Ако погледна развитието на региона през последните няколко десетилетия, простият начин да го кажа е, че е достигнал зрялост“, казва Мей Насралах , бивш изпълнителен директор на Morgan Stanley, основател на базираната в Дубай консултантска фирма deNovo Partners, която PJT Partners придоби миналата година.

Въпреки че всеки нов конфликт носи тръпка на несигурност, устойчивостта се е превърнала в норма. „Поразително е, че това е било възприето от инвеститорите с известен решителен оптимизъм“, отбелязва Доминик Рааб, бивш заместник-министър-председател на Обединеното кралство и настоящ ръководител на отдела за глобални въпроси в Appian Capital Advisory, за това последно избухване, „особено в контекста на дългосрочната обща картина в региона“.