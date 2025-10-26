Бившият национал по бокс Салим Салимов почина на 43-годишна възраст

Бившият национал на България по бокс Салим Салимов почина на 43-годишна възраст. Един от най-елегантните и технични боксьори в представителния тим загуби битката с коварен тумор.

Талантът от Омуртаг, който разви своите умения под ръководството на Фикрет Ерджебов, спечели сребърен медал от световното първенство за юноши през 2000 г. През 2004 г. той завоюва бронз на европейското първенство и се класира за олимпийските игри в Атина, припомнят от "Спортната джунгла".

Дългогодишният шампион на България в категория до 48 кг беше част от славното поколение боксьори заедно с братята Кубрат и Тервел Пулеви, Борис Георгиев, Спас Генов, Александър Владимиров, Детелин Далаклиев, Димитър Щилянов. /БГНЕС