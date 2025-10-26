IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Бившият национал по бокс Салим Салимов почина на 43-годишна възраст

Той загуби битката с тежка болест

26.10.2025 | 14:30 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Бившият национал на България по бокс Салим Салимов почина на 43-годишна възраст. Един от най-елегантните и технични боксьори в представителния тим загуби битката с коварен тумор.

Талантът от Омуртаг, който разви своите умения под ръководството на Фикрет Ерджебов, спечели сребърен медал от световното първенство за юноши през 2000 г. През 2004 г. той завоюва бронз на европейското първенство и се класира за олимпийските игри в Атина, припомнят от "Спортната джунгла". 

Дългогодишният шампион на България в категория до 48 кг беше част от славното поколение боксьори заедно с братята Кубрат и Тервел Пулеви, Борис Георгиев, Спас Генов, Александър Владимиров, Детелин Далаклиев, Димитър Щилянов. /БГНЕС

 

Салим Салимов бокс
