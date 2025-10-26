Двама души са задържани за обира в Лувъра

Двама от крадците, извършили дръзкия обир в Лувъра, са задържани, пишат френски медии.

Според публикация на изданието "Паризиен" единият е арестуван в събота вечерта на летището "Шарл дьо Гол", докато се готвел да хване полет за Алжир. В същото време вторият заподозрян е бил арестуван от съдебната полиция на Париж в Сен Дени.

Над 100 души бяха мобилизирани да участват в разследването на кражбата от най-големия музей в света. Според френското законодателство сега разпитите на задържаните могат да продължат до 96 часа.

Свързани статии Откриха следи от ДНК на крадците от Лувъра

На 19 октомври за седем минути с помощта на подемник и ъглошлайф четирима души откраднаха безценни бижута на френската корона на стойност около 88 милиона евро.

Според „Паризиен“ двамата мъже са на около 30 години и са родом от района на Сен-Сен-Дени. Те са били известни на френската полиция, а единият от заподозрените е бил на път да замине за Алжир, пише вестникът.

Вчера ДПА съобщи, че част от ценната колекция бижута на парижкия музей е преместена във Френската централна банка по съображения за сигурност.

Според информацията на RTL, бижутата са били поставени в трезор с висока степен на сигурност, намиращ се на 26 метра под земята. Около 90% от златния резерв на Франция също се съхранява там.

Преместването на ценностите се счита за извънредна мярка. Бележниците на Леонардо да Винчи, чиято стойност се оценява на над 600 милиона евро, се съхраняват в тези трезори от няколко години.