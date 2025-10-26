IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кристиано Роналдо стана първият футболист, отбелязал 950 гола в кариерата си

Най-близкият негов съперник е Лионел Меси с 891 гола

Снимка: архив, БГНЕС

Португалският нападател Кристиано Роналдо, който играе за Ал-Насър в Саудитска Арабия, стана първият футболист, достигнал 950 гола в кариерата си.

Роналдо се разписа в гостуването на Ал-Хазм в шестия кръг на футболното първенство на Саудистка Арабия. Голът му направи резултата 2:0 в полза на Ал-Насър.

Най-близкият съперник на Роналдо е Лионел Меси. Аржентинският нападател, който играе за американския клуб Интер Маями, е вкарал 891 гола.

Роналдо е и единственият играч в света, успял да отбележи над 80 гола в четири различни национални първенства.

40-годишният португалец е петкратен победител в Шампионската лига, европейски шампион, двукратен победител в Лигата на нациите и най-добрият реализатор за всички времена в историята на националните отбори, европейските първенства, Шампионската лига и Световното клубно първенство. Футболистът премина в Ал-Насър през декември 2022 година. По време на кариерата си е играл още за португалския Спортинг, английския Манчестър Юнайтед, италианския Ювентус и испанския Реал Мадрид. 
(БТА)

