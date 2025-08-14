IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Путин: САЩ полагат искрени усилия за решение на украинската криза

Руският президент не изключи нови договорености между Русия и САЩ в областта на контрола над въоръжаването

14.08.2025 | 14:31 ч. Обновена: 14.08.2025 | 16:40 ч.
САЩ полагат искрени усилия за край на войната в Украйна, заяви днес руският президент Владимир Путин, цитиран от Ройтерс и ТАСС.

Той свика съвещание с високопоставени руски ръководители преди утрешната си среща с американския си колега Доналд Тръмп в Анкоридж, в американския щат Аляска, информира говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

"САЩ полагат достатъчно енергични и искрени усилия за решение на украинската криза", заяви руският държавен глава.

Той не изключи в бъдеще нови договорености между Русия и САЩ в областта на контрола над въоръжаването, които биха укрепили мира, информират Ройтерс и ТАСС.
(БТА)

