Путин пристига в Америка: Руският лидер напусна Магадан в тежко бронирана лимузина ВИДЕО

Руският президент Владимир Путин беше забелязан да пътува до Тихоокеанското крайбрежие в бронирана лимузина преди дългоочакваната си среща на върха с Доналд Тръмп в Аляска, с огромен конвой, преминаващ през затворени пътища.

Кадри показват дълга редица от черни превозни средства, движещи се с висока скорост по път, оградени от полицейски коли и следвани от нещо, което изглежда като линейка.

Първата среща между двамата лидери от 2018 година насам е белязана от строги мерки за сигурност. Очаква се разговорите, провеждани на фона на продължаващата война в Украйна, да се фокусират върху намирането на път към прекратяване на огъня.

Тръмп отправи поканата по предложение на руския лидер, но оттогава американският президент зае отбранителна позиция и предупреди, че срещата може да приключи след минути, ако Путин не направи компромис.

Всяка дума и жест ще бъдат следени отблизо от европейските лидери и украинския президент Володимир Зеленски, който не беше включен и публично отказа натиска от Тръмп да предаде територия, завзета от Русия.

Тръмп, който обикновено обича да се хвали с уменията си за сключване на сделки, нарече срещата на върха “среща за проверка“, за да изпита Путин, когото видя за последно през 2019 г.

“Аз съм президент и той няма да се забърква с мен. Ако е лоша среща, ще приключи много бързо, а ако е добра среща, ще постигнем мир в доста близко бъдеще“, каза Тръмп и даде шанс на срещата на върха за провал едно към четири.

Тръмп обеща да се консултира с европейските лидери и Зеленски, заявявайки, че всяко окончателно споразумение ще бъде постигнато на тристранна среща с Тръмп и украинския президент за “разпределение“ на територията.

Тръмп е изразявал възхищение от Путин в миналото и се е сблъсквал с някои от най-интензивните критики в политическата си кариера след среща на върха през 2018 г., на която изглеждаше сплашен и прие отричанията на Путин за констатациите на американското разузнаване, че Русия се е намесила в изборите в САЩ през 2016 г.

Преди завръщането си в Белия дом, Тръмп се хвалеше с връзката си с Путин, обвиняваше предшественика си Джо Байдън за войната и обеща да донесе мир в рамките на 24 часа.

Но въпреки многократните обаждания към Путин и зашеметяващата среща в Белия дом на 28 февруари, на която Тръмп публично порица Зеленски, руският лидер не показа никакви признаци на компромис.

Не се очаква нито един от лидерите да слезе от базата в най-големия град на Аляска, Анкъридж, където протестиращи са поставили знаци на солидарност с Украйна.

Путин е изправен пред заповед за арест от Международния наказателен съд, което го кара рязко да ограничи пътуванията след войната.

Но Съединените щати не са страна по Хагския трибунал, а Министерството на финансите на Тръмп временно облекчи санкциите срещу висши руски служители, за да им позволи да пътуват и да използват банкови карти в Аляска.

Срещата на върха се провежда на фона на ескалираща военна активност в Източна Украйна, особено в Донецка област, където руските сили започнаха бърза офанзива.

Зеленски категорично отхвърли всяко споразумение, което включва отказ от повече територия, позовавайки се на конституционни и свързани със сигурността съображения. Президентът Тръмп посочи, че всяко потенциално мирно споразумение може да включва териториални корекции, предполагайки “известна размяна“ на територии.

Въпреки това украинските власти изразиха опасения, че подобни предложения биха могли да подкопаят суверенитета на Украйна. Срещата на върха се разглежда като критичен момент в продължаващия конфликт, с потенциал или да проправи пътя за прекратяване на огъня, или да задълбочи разделенията.