Иво Христов: Русия постига успех със самия факт на срещата в Аляска

Срещата в Аляска е своеобразен подарък към Тръмп, който ще бъде легитимиран като посредник и стратег на този изход от войната, а същевременно и авариен изход за Русия, която търси също да приключи тази война, която се затегна и стана много кръвопролитна и изтощителна за страната.

Това каза пред БНР Иво Христов, бивш евродепутат от БСП/ПЕС и бивш началник на кабинета на президента Румен Радев, като подчерта, че това ще е само началото на един преговорен процес.

"Русия постига успех със самия факт на срещата в Аляска, тъй като това подпечатва руската версия за това, че войната в Украйна е война между т.нар. колективен Запад и Русия. Самият факт, че САЩ се ангажират с тези преговори от името на западния свят, показва, че това не е война между Русия и Украйна, каквато продължават да я представят медиите в цяла Европа, най-вече. Това е една дипломатическа победа за Русия", уточни той.

Според него срещата в Аляска може да се сравни с Техеранската конференция, която предхожда Ялта през 1945 г.

"Ако в Ялта всички преговарящи имат общ враг, сега нещата са еднозначни - от една страна Путин и Тръмп имат общ враг в лицето на глобалистката и либерална идеология, тъй като и двамата са консерватори. Тази глобалистка и либерална идеология продължава да властва в страните от ЕС, които обаче формално са съюзници на САЩ и Тръмп в рамките на НАТО. Същевременно Украйна е враг на Русия в тази война, но украинците не се възприемат като врагове в Русия, те не са под общ знаменател, тъй като от двете страни на фронта воюват роднини. В този смисъл не можем да очакваме еднозначно и бързо решение на войната в рамките на тази среща в Аляска", каза Иво Христов.

По думите му срещата не може да сложи край на войната в Украйна, защото има "фактори, които не присъстват на нея".

"Конфузно е, че ЕС, създаден като съюз за мир и просперитет, се озова в неблаговидната роля да е единствената страна, която настоява за продължаване на кръвопролитието в момента, като го облича в различни аргументи. Това не звучи убедително, това е унизително, още повече, че от името на ЕС често говори Великобритания, която неотдавна го напусна. Това е истински морален и политически фалит на сегашните лидери на ЕС, който може да постави под риск самото начинание", смята той.

Христов подчерта, че "няма причина да не вярваме на усилията на Путин да прекрати войната, защото Русия няма интерес от продължаването ѝ".

"Путин ще търси изход от войната, но не на всяка цена. Той ще търси да постигне най-удовлетворяващите условия за Москва, така че да бъде представена като еднозначна руска победа".

Единственият еднозначно печеливш от конфликта е Китай, който нищо не е загубил, а само е спечелил досега, а еднозначно губещ е ЕС, посочи той.

Иво Христов смята, че президентът на Украйна Володимир Зеленски е "изчерпал своята демократична легитимност, тъй като е просрочил мандата си".

"Трудно можем да очакваме Зеленски да бъде поканен на масата за преговори. Че Украйна трябва да присъства, това е очевидно, но едва ли това ще бъде Зеленски, тъй като той посегна на някои основни интерпретации на историята, които Русия едва ли ще му прости" каза Иво Христов.