Локо Пд победи Берое с 1:0 и влезе в Топ 3

В герой за домакините се превърна Адриан Кова

08.11.2025 | 21:02 ч. Обновена: 08.11.2025 | 21:06 ч. 0
БГНЕС

Локомотив Пловдив удари с 1:0 Берое на своя стадион в пловдивския парк „Лаута“. Този успех изкачи „черно-белите“ на 3-ото място във временното класиране.

В герой за домакините се превърна Адриан Кова. Той заби победното попадение 36-ата минута. Заралии пък завършиха мача с 10 души, след като Йесид Валбуена получи червен картон в 67 –ата минута. Двубоят се игра пред празни трибуни заради наказание на Локо Пд.

С успеха "черно-белите" събраха актив от 27 точки и се утвърдиха на третото място във временното класиране с три по-малко от втория ЦСКА 1948. Берое пък регистрира трето поредно поражение и общо четвърто в последните си пет мача, което оставя "заралии" на 12-ото място с 14 точки, колкото има и тимът на Септември.

