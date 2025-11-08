Кристиано Роналдо: Имам над 40 луксозни коли, но рядко ги карам, просто ги гледам

Кристиано Роналдо разкрива, че Джорджина Родригес изобщо не се е интересувала какъв годежен пръстен е избрал за нея.

По-скоро футболната легенда обясни по-задълбочения разговор, който е провел с годеницата си по време на предложението си за брак през август след осем години връзка.

Кристиано Роналдо сподели подробности от предложението си за брак в разговор с водещия Пиърс Морган на 4 ноември.

Футболистът разказа открито за огромния пръстен, който е дал на брюнетката, отбелязвайки, че тя е мечтаела за „красив камък“.

Роналдо също така даде времева линия на плановете им за сватбата.

40-годишният португалец разкри нефилтрираните мисли на дългогодишната си партньорка за колосалния ѝ годежен пръстен – който се оценява на над 5 милиона долара.

Роналдо, чийто годеж с 31-годишния аржентински модел беше обявен през август, си спомни пред водещия на токшоуто вечерта, в която ѝ е задал въпроса, и разговора, който са провели, когато ѝ е дал пръстена.

„Едно нещо, което обичам, е, че тя не се интересуваше от пръстена“, каза Роналдо на Морган и добави: „Тя ме попита дали съм честен и аз казах: „Искам те и искам да се оженя за теб“.“

Кристиано сподели още: „Не плаках, но се просълзих.“

Камъкът обаче бил умишлено търсен от футболната легенда, като интересите на любимата му са били на първо място.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg