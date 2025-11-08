IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Прецедент: Продадоха 11 000 билета за Евроволей 2026 за денонощие

Вие, българските фенове на волейбола, сте просто ВЕЛИКИ!

08.11.2025 | 21:35 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Еуфорията след световното първенство по волейбол за мъже във Филипините, където националният ни тим спечели сребърните медали, продължава с пълна сила, а всенародната любов не стихва. Феновете очакват с нетърпение следващите изяви на "лъвовете" - предстоящото домакинство на България на Евроволей 2026.

"Случи се прецедент за българския спорт след пускането на билетите за форума догодина. 301 дни преди началото на събитието - и вече има над 11 000 продадени билета за двубоите от Европейското първенство през 2026 година в София. И това само за първите 24 часа от старта на продажбите", написаха от Българската федерация по волейбол (БФВ).

"Вие, българските фенове на волейбола, сте просто ВЕЛИКИ! Благодарим Ви от сърце", допълват те.

