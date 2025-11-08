Явор Куюмджиев: Цената на горивата ще започне да се покачва

Ако България иска да освобождава горива от държавния си резерв от 21 ноември, трябва вече да е изпратено искане към ЕК за одобрение. Това коментира в предаването "Брюксел 1" бившият зам.-министър на енергетиката Явор Куюмджиев по повод наложените санкции на "Лукойл" и казусите, които произтичат от това.

Той разказа и повече за това как се управлява държавният резерв от Агенция "Държавен резерв и военновременни запаси".

"Тъй като тя няма складове, в които да съхранява тези горива, тя закупува за 30 дни горивата и ги слага в частни складове и плаща за това наем на въпросните частни складове. Между другото, най-голямата част са точно складовете на Лукойл. Другите 60 дни плаща на търговци на едро да поддържат в собствените си складове въпросните запаси", подчерта той.

Куюмджиев прогнозира, че не очаква криза, при която да изчезнат горивата от пазара.

"Но с много голяма степен на вероятност, още преди да изтекат тези 90 дни, цената на горивата ще започне да се покачва, защото в региона ще има недостиг", допълни той.

"Имаме "светлия" пример на Сърбия, която получи подобни санкции още януари месец. Те получиха на няколко пъти отлагане на влизането в сила на тези санкции... Ужким всичко още работи, има нефт, преработват, продават и цената на дизела стана 3.40 лв. Разбирате ли, че нещата не са хич симпатични", заключи специалистът.