Евродепутат: ЕС показа на РСМ, че разширяването не е на всяка цена

Европейските институции дадоха знак на Северна Македония, че разширяването на ЕС не е на всяка цена. Това каза евродепутатът от ИТН/ЕКР Ивайло Вълчев в предаването "Брюксел 1" по повод доклада на ЕС за РСМ.

"То е стратегически важно, но не е на всяка цена. Страни, които показват двойни стандарти, или не показват готовност, нямат място на масата за преговори", каза още евродепутатът.

На въпрос на Милена Милотинова какво не разбраха днешните политици в Скопие от 2022 година, когато беше приета Преговорната рамка, досега, че останаха разочаровани, Вълчев отговори: "Когато тук, в Европейския парламент чуваха, че сега е моментът да влязат в Европа, защото сега има инерция, сега е т.нар. "моментум", те тълкуваха това по-скоро в своя полза".

"Тълкуваха го като, едва ли не, знак, че ЕС ще направи всичко възможно и ще им просто всичко, само и само, за да ги направи част от ЕС", разкри Вълчев пред Bulgaria ON AIR.

"За съжаление, това, което трябваше да разберат, а те не разбраха, беше, че този "моментум" включваше възможността те да направят нужните реформи, да покажат, че са готови да получат един по-добър от този доклад и да им се отвори вратата към реалното начало на преговорите. Те решиха в един момент, че те диктуват условията, че те са тези, които водят играта", коментира евродепутатът.