IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 99

Докато Тръмп лети за Аляска, Путин се разхожда из Магадан ВИДЕО

Той се отби във фабрика и спортен комплекс

15.08.2025 | 18:15 ч. Обновена: 15.08.2025 | 19:35 ч. 28

Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

1 / 6

Докато президентът на САЩ Доналд Тръмп лети за Аляска, руският президент Владимир Путин продължава посещението си в Магадан. 

Първо той посети завод за преработка на рибено масло, където му бе представено какво се произвежда там. Интересното е, че въпреки че Путин иска да се отърве от всичко западно, етикетите на руските продукти бяха... на английски. 

Журналистът и бивш съветник на министъра на вътрешните работи Антон Геращенко се пошегува онлайн с посещението на руския президент:

"В момента, на път за Аляска, Путин посещава завод в Магадан, който произвежда Омега-3 от бяла риба. Дали е опаковал част от Омега-3 като сувенири или се надява да си даде тласък на умствените способности, докато се готви да говори исторически глупости?"

След завода, Путин инспектира спортен комплекс и културен център, където се срещна с млади хокеисти. Там президентът помоли едно от децата да му покаже уменията си на леда. През това време Дмитрий Песков обяви, че Доналд Тръмп лично ще посрещне Путин при кацането на самолета му в Аляска.

В края на посещението си в Магадан Пути положи цветя на мемориала „Героите на АЛСИБ“, символизиращ сътрудничеството между САЩ и Съветския съюз през Втората световна война. Според експертите, това е явна офанзива за омайване на президента Тръмп.

През последните седмици отново се заговори за подпухналия Путин и дали той преминава през лечение със стероиди, заради здравословното си състояние. Прави впечатление обаче, че Путин, който се разхожда в Магаданск е доста по-слаб. Обичайно, когато руският лидер пътува и е сред хора, се появяват теориите за негов двойник. Кой Путин ще кацне след часове в Аляска, предстои да разберем. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

владимир путин русия Магадан
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem