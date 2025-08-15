Докато Тръмп лети за Аляска, Путин се разхожда из Магадан ВИДЕО

Докато президентът на САЩ Доналд Тръмп лети за Аляска, руският президент Владимир Путин продължава посещението си в Магадан.
Първо той посети завод за преработка на рибено масло, където му бе представено какво се произвежда там. Интересното е, че въпреки че Путин иска да се отърве от всичко западно, етикетите на руските продукти бяха... на английски.
🇷🇺 Vladimir Putin visited a fish oil processing plant in Magadan, which also produces omega-3 capsules.
Right after that he will fly to Alaska.August 15, 2025
Журналистът и бивш съветник на министъра на вътрешните работи Антон Геращенко се пошегува онлайн с посещението на руския президент:
"В момента, на път за Аляска, Путин посещава завод в Магадан, който произвежда Омега-3 от бяла риба. Дали е опаковал част от Омега-3 като сувенири или се надява да си даде тласък на умствените способности, докато се готви да говори исторически глупости?"
След завода, Путин инспектира спортен комплекс и културен център, където се срещна с млади хокеисти. Там президентът помоли едно от децата да му покаже уменията си на леда. През това време Дмитрий Песков обяви, че Доналд Тръмп лично ще посрещне Путин при кацането на самолета му в Аляска.
🇷🇺🛩️ 11AM Sharp: As Putin continues his tour of Magadan with a visit to the youth hockey team, assistant to the president Peskov reports his itinerary for the day:
Trump will meet Putin upon his disembarkation from the aircraft in Alaska.
Putin's flight from Magadan to… pic.twitter.com/utrCpAlZQc— Informer (@X_Informer_X) August 15, 2025
В края на посещението си в Магадан Пути положи цветя на мемориала „Героите на АЛСИБ“, символизиращ сътрудничеството между САЩ и Съветския съюз през Втората световна война. Според експертите, това е явна офанзива за омайване на президента Тръмп.
🇷🇺 Putin, concluding his trip to Magadan, laid flowers at the "Heroes of ALSib" memorial, which symbolizes cooperation between the USSR and the United States during World War II. pic.twitter.com/OyQG0KVOeD— Alaska Summit News First (@runews) August 15, 2025
През последните седмици отново се заговори за подпухналия Путин и дали той преминава през лечение със стероиди, заради здравословното си състояние. Прави впечатление обаче, че Путин, който се разхожда в Магаданск е доста по-слаб. Обичайно, когато руският лидер пътува и е сред хора, се появяват теориите за негов двойник. Кой Путин ще кацне след часове в Аляска, предстои да разберем.
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.
🚨 PUTIN’S MAGADAN STOP 🚓
Brief visit to “Omega-Si” plant before heading to Alaska for 🇷🇺-🇺🇸 talks.#Putin #Alaska #trump pic.twitter.com/wMQNzDCKfC— Hindustan (@InsideHindustan) August 15, 2025