Критики за Тръмп от САЩ, че е разпънал червен килим пред "главореза" Путин

"Вместо да застане до Украйна, той застана рамо до рамо с автократ

16.08.2025 | 07:35 ч. Обновена: 16.08.2025 | 08:04 ч. 20
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Лидерът на малцинството в Сената на САЩ – демократът Чък Шумър, разкритикува отношението на американския президент Доналд Тръмп към руския му колега Владимир Путин по време на снощната им среща в Аляска, като заяви, че Тръмп е "разпънал червен килим за авторитарния главорез Владимир Путин", предаде американският телевизионен канал Ен Би Си Нюз.

"Вместо да застане до Украйна и нашите съюзници, Тръмп застана рамо до рамо с автократ, който от години тероризира украинския народ и света", написа Шумър в социалната мрежа "Екс".

Сенаторът повтори изявленията на други демократи, че срещата не довела до напредък към слагането на край на войната.

"Докато чакаме важни подробности за това, което е обсъждано - на пръв поглед изглежда, че Тръмп даде на Путин легитимност, глобална сцена, нулева отчетност и не получи нищо в замяна. Страхуваме се, че това не е дипломация, а просто театър", добави той.

доналд тръмп владимир путин
