Бащата на Сияна: Необразовани, с купени книжки и резултатът е разцепен автобус

21-годишен шофьор, с книжка от две седмици, буквално разцепи автобус в София. На място загина един човек, има и тежко ранени.Според Николай Попов, баща на загиналата в катастрофа 12-годишна Сияна, е убеден, че младежът си е купил книжката, а липсата на образование и контрол създават подобни трагедии.

„За да имаме такъв водач, който може да си позволи да кара със 170 км/ч в населено място, да натрупа 6 глоби за 2 седмици, това значи, че първо е невъзпитан, второ, за мен е необразован. Такива хора ражда системата, която от години се съсредоточава в какво ли не, но не и в правилното възпитание на водачите, в правилната квалификация“, каза Николай Попов, баща на загиналата Сияна.

Според него е необходима ревизия на цялата система, отвъд законодателните промени.

„Какви законодателни промени, какво може да спре такъв човек, като той дори не може да прочете закона, нито го познава“, обясни още Попов.

И направи паралел между този инцидент и личната му трагедия, при която загина дъщеря му - да управляваш автомобил в населено място с такава скорост, е същото като да управляваш камион в пороен дъжд с 83 км/ч.

"Липсата на средно образование, купени книжки и липсата на контрол формират такива шофьори. В чужбина българите се държат по-различно – спазват правилата. Проблемът не е само в личността, а и в средата, която излъчва възможност за нарушаване на закона“, уточни още той.

Шест фиша за само две седмици с шофьорска книжка. Какво формира един такъв шофьор? Формира го семейството му и обществото, пояснява психологът Росен Йорданов.

„Важно е да се отбележи, че когато човек бъде поставен в среда, която излъчва потенциал за контрол и дисциплина, той започва да се съобразява. Липсата на такива социални и институционални контролни механизми води до рисково поведение. В България хората често проявяват леко провинциален подход – веднага започват да нарушават правилата. В чужбина същите хора са по-въздържани, защото средата налага спазването на закона“, обясни психологът Росен Йорданов.